DORA supera una ruptura en la pista de baile en ‘Oxena’

DORA, a la que en breve dejaremos de conocer como hija de Bimba Bosé y Diego Postigo, ha sorprendido en su media docena de singles publicados hasta la fecha, dada su considerable variedad de registros, lo que incluye canciones de las que alternan guitarra acústica y electrónica como su gran éxito de momento ‘Call Me Back‘, temas más bailables como ‘Stay’ y ese neo-bolero cuyo vídeo dirigía Paco León, ‘Ojos de serpiente‘.

El nuevo single que publica esta noche es un paso más. Se llama ‘Oxena’, como la persona a quien se dirige esta canción post-ruptura, y se divide claramente en dos mitades: una primera que supone un lamento («¿Sabes qué pasa? / Siempre lo doy todo por quien no lo merece / Y al final me rompo»); y una segunda que «rompe» con eso sobre una base más UK Garage o drum&bass, sobre la que repite una y otra «estoy mejor sin ti», hasta el punto de que este podría ser el título de la canción. Una producción avanzada que también ha construido junto a su mano derecha Pional y que podríamos emparentar con Jamie xx, Flume o también la primera Najwa (la de ‘That Cyclone‘, ¿nadie la recuerda?), si no fuera por la peculiaridad de las dos partes.

En breve publicaremos una entrevista con DORA realizada este jueves vía Zoom, en la que la artista nos habla de su carrera y ambiciones, pasando también por otros temas, sus influencias o la película que protagonizará de la mano de Paco León. Sobre ‘Oxena’ nos ha explicado: «Al principio era una balada, y la primera parte es la que he hecho yo sola en mi cuarto. Es uno de los últimos temas que escribí, en pleno confinamiento. En principio ese era el tema, pero un día estábamos en el estudio y Pional se puso a jugar, salió la parte más garage, y dijimos: «vamos a cambiar todo el tema, vamos a hacerlo a saco»».

Continúa: «Tiene un punto como sin explotar, hasta que llega la segunda parte. Se está conteniendo y luego hay un punto en que explota. El vídeo es como un trip, es como muy surrealista, es ambiente de club. Es sobre algo que llevas dentro mucho tiempo, que tiene que salir y ya explota». Efectivamente, el vídeo realizado por su tío Gorka Postigo que se estrena a lo largo de este viernes se sitúa en una discoteca, un escenario en el que liberar los fantasmas de dicha relación fallida. El exnovio, por cierto, ha dado su consentimiento para aparecer en el nombre del tema: «Hay buen rollo, es su nombre. Le escribí para preguntarle, en plan: «¿no te importa?». Pero se lo tomó muy bien, le hizo mucha gracia».

No obstante, DORA quiere que el mensaje de ‘Oxena’ sea mucho más universal: «El tema que saqué antes, ‘Hoy’, también era sobre una ruptura. Pero esto está llevado a otro sitio, se puede interpretar de varias maneras, cualquier otra persona se puede identificar. «Estoy mejor sin ti» puede ser un mensaje para muchas cosas. A cualquier cosa en la vida que no te venga bien le puedes decir: «estoy mejor sin ti, déjame en paz»». Publicaremos la entrevista completa en breve.