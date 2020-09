Dua Lipa y Billy Idol, confirmados en el disco de Miley Cyrus

Miley Cyrus ha concedido una entrevista a una radio neozelandesa en la que habla sobre su nuevo álbum. Y la noticia es que en ella ha confirmado que tanto Dua Lipa como Billy Idol están entre los invitados de tal disco. Lo ha hecho después de hablar de una canción que suena «como si Britney y Trent Reznor de Nine Inch Nails tuvieran una canción juntos». «Pensáis que estoy bromeando, pero no es el caso, tengo a Billy Idol y a Dua Lipa metidos en el mismo disco». Eso sí, se desconoce cuándo saldrá el álbum o si siquiera será en algún momento de este año, pues como recoge el NME, Cyrus ha dicho que el álbum parece ideado para festivales, y no habrá muchos de estos demasiado pronto.

Será una pena que se distancie el lanzamiento del nuevo álbum de Miley Cyrus y su single principal, lo cual no trajo nada bueno a Katy Perry, que también espació lo suyo su hit ‘Never Really Over’ y el lanzamiento final del álbum ‘Smile’. El single actual de Miley Cyrus ‘Midnight Sky‘ está funcionando estupendamente bien tras un inicio algo titubeante. Pese a que Pitchfork apuntó que fue lo peor de los VMA’s, su presentación ha ayudado a ‘Midnight Sky’ a escalar posiciones en las listas semanas después de su salida y así, ahora mismo, por ejemplo, la canción escala al puesto 10 de las listas británicas. Según las «midweeks» seguirá subiendo y también escalaría unas posiciones en el Billboard Hot 100 según las previsiones, donde ahora mismo sube al puesto 37 tras haber bajado del número 14 al número 40.

En todo caso, si no estás entre esas personas que están haciendo de ‘Midnight Sky’ un hit y también lo más votado por segunda semana consecutiva en JENESAISPOP, en la entrevista también se ha confirmado que ‘High’, su esperada colaboración nueva con Mark Ronson tras el éxito de ‘Nothing Breaks Like a Heart‘, estará en el disco también. Se trata de una canción sobre llamar a un ex que es «de sus favoritas en el álbum». El propio Mark Ronson escribió en Twitter que «esta canción te hará querer llamar a todos los ex que alguna vez hayas tenido» y que la toma vocal de Miley en ella es «un 11 sobre 10».

Respecto a Dua Lipa, esta supondría otra más en una ristra de colaboraciones que ha supuesto una locura total. Aunque no hayan conquistado las listas como se esperaba, la cantante acaba de revisitar algunos de los temas de ‘Future Nostalgia’ en compañía de nombres tan espectaculares como Madonna, Missy Elliott y Gwen Stefani. ‘Levitating’ permanece en el top 100 británico un mes después de su relanzamiento tras haber sido top 40, resistiéndose a morir, gracias a los puntos obtenidos por el cuestionado remix, que además está entre lo más radiado en Italia e Australia, sin que se sepa si es un single oficial o lo es más bien ‘Hallucinate’. Tampoco ha conquistado las listas como se esperaba pero también se resiste a morir la colaboración con los actuales totems de la música latina ‘One Day‘. Su colaboración con J Balvin y Bad Bunny suma 130 millones de streamings en Spotify y continúa en torno al top 20 de lo más escuchado en Spotify a nivel global. Muchos matarían por un «fracaso» como este.