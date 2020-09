Oneohtrix Point Never presenta su disco sobre la radio con una «suite» y Caroline Polachek

Oneohtrix Point Never anuncia hoy que el 30 de octubre será el día de lanzamiento de su nuevo álbum, llamado ‘Magic Oneohtrix Point Never’ y sucediendo a obras como ‘Replica‘ (2011), ‘R Plus Seven‘ (2013), ‘Garden Of Delete‘ (2015) y ‘Age Of‘ (2018). Desafiando las leyes de la promoción clásica, el disco se presenta con una «suite» con los tres primeros temas del disco. Se llama la «Drive Time Suite» e incluye las canciones llamadas ‘Cross Talk I’, ‘Auto & Allo’ y ‘Long Road Home’, la última de las cuales incluye en la segunda mitad la voz invitada e inconfundible de Caroline Polachek, muy querida en el mundo del pop por sus trabajos con Chairlift y después por su álbum del año pasado, ‘Pang‘.

El sello de Daniel Lopatin nos da las claves sobre este álbum, cuyo título es una referencia a un juego de palabras mal escuchado en una radio de Boston llamada «Magic», pues la estructura del álbum seguirá la emisión lógica de los programas de radio, desde la mañana a la noche. Esto lo comprenderéis enseguida en cuanto escuchéis bajo estas líneas la «suite» que se ha compartido con el público.

Su estudio de la radio incluirá cambios de dial, modo aleatorio, los tiempos de la easy listening y la new age, etcétera. También habrá guiños publicitarios, definiendo entre todo «la cultura americana». Eso sí, también estamos ante un disco «nostálgico y autorreferencial de los que definen una carrera, compartiendo a modo de collage pop barroco maximalista y brillo atmosférico». Se va más allá llamando este disco «autobiográfico». Este será el tracklist:

01. Cross Talk I

02. Auto & Allo

03. Long Road Home

04. Cross Talk II

05. I Don’t Love Me Anymore

06. Bow Ecco

07. The Whether Channel

08. No Nightmares

09. Cross Talk III

10. Tales From The Trash Stratum

11. Answering Machine

12. Imago

13. Cross Talk IV / Radio Lonelys

14. Lost But Never Alone

15. Shifting

16. Wave Idea

17. Nothing’s Special