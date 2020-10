Cuando eres un Taburete, vas a ‘First Dates’, te ponen a una fan de Omar Montes, y además ‘Cayetano’

En una nueva vuelta de tuerca en la carrera de Taburete que ni Henry Miller, un miembro del grupo ha decidido acudir a ‘First Dates’ de Cuatro para encontrar pareja. La idea ha sido de Guillermo Bárcenas, siempre tan avispado en cuanto a maneras de generar noticias cuando la banda está a punto de publicar un nuevo disco. «¿Por qué no matar dos pájaros de un tiro?», ha debido de pensar en algún punto en medio del confinamiento.

El conejillo de indias ha sido Daniel, el bajista, de 32 años, que lleva 6 sin tener pareja, al que la música le ha costado «muchas novias» y que, como tantos usuarios de Tinder o similar, describen el panorama de la siguiente manera: «la cosa está muy mal». El malvado programa de Carlos Sobera ha sabido exprimir muy bien el potencial de esta coyuntura, emparejándole con una muchacha de 24 años que responde al nombre de Sandra, que enseguida le ha confundido con un «random» del bar, cuando no directamente con el camarero: «no se me ha ocurrido que pudiera ser mi cita», reconoce en la entrevista a posteriori. Sandra no tiene ni idea de quiénes son Taburete, porque ella, de quien es fan, es de Omar Montes. A su vez, la cara de Daniel cuando oye hablar de «reggaetón flamenco» es como quien oye una masterclass de física cuántica después de haber estudiado derecho.

Cameo de Willy vía FaceTime aparte, hace más frío en esa cita que en una redada policial: nada puede salir bien cuando el mejor piropo que tienen para ti es: «se le ve inteligente, correcto», y ella no volverá a querer saber nada del asunto. Nada que lamentar teniendo en cuenta que el programa es un escaparate frente a otros decenas de miles de candidatos/as; y al fin y al cabo Daniel no termina de salir mal parado. Hasta cuando le preguntan por «Los Cayetanos» y en el montaje del programa suena el famoso hit de Carolina Durante que ha servido para nombrar a las nuevas generaciones del barrio Salamanca y aledaños, el bajista habla con naturalidad de su público «pijolis». Volviendo al mundo real, casualmente hoy Taburete sacan nuevo single. ‘El último baile de Dunas Mitchell’, se llama. Los vídeos de ‘First Dates’ están disponibles en la web de Cuatro.