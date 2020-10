«Vamos a hacer de todo» es el nuevo «sí» de Kali Uchis

Kali Uchis prepara un disco en castellano. Es lo que toca, ¿verdad? La autora del estupendo ‘Isolation’ presentaba este nuevo largo que editará Universal con un tema de empoderamiento llamado ‘Aquí yo mando’ junto a Rico Nasty, y ahora es el momento de cambiar de estilo.

La nueva canción es una producción de uno de los gurús del reggaetón bien hecho y de la música latina de los últimos años, Tainy, conocido sobre todo por sus producciones para J Balvin y Bad Bunny, pues estuvo detrás del macrohit de Cardi B ‘I Like It’, nada menos. En los últimos tiempos le hemos visto en los créditos del hit ‘Agua’ o de ‘Nada’ de Lauren Jauregui con C. Tangana. Solo a él, a Kali Uchis y al invitado Jhay Cortez encontramos en los créditos de este tema, en lugar de a la medio docena -o docena, directamente- de colaboradores habituales en el género (y del sencillo anterior).

El resultado es uno de esos reggaetones mágicos, diferentes, en los que prima la sensualidad de los elementos ambientales por encima de lo soez, lo cual no significa que la canción esté exenta de sexo: «Estás en mi mente, tú siempre presente / me pones caliente y es evidente» es una de las frases de la carismática autora. El portorriqueño Jhay Cortez, conocido sobre todo por alguna colaboración con Bad Bunny, es el encargado de dar la réplica masculina a Kali Uchis en este polvo, con un timbre un tanto ozunesco, preguntando a la artista si tiene novio. El piropo “ese cuerpecito parece de 20” igual pegaría más en el nuevo disco de Jennifer Lopez que en el de una persona con 26 años, pero no impide que el estribillo del tema se pegue como una lapa. Y ojo porque en el camino de la sutileza, la canción no se llama «Vamos a hacer de to'» como sugiere y pese a que probablemente será recordada como tal. Se llama ‘La luz’: la que en ella se apaga para este bonito polvo, o la que se enciende al espectador que no podrá dejar de canturrear este tema.



