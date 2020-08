Crítica: demasiadas personas «mandan» en el single del segundo disco de Kali Uchis

Kali Uchis publicaba uno de los mejores discos de 2018, un ‘Isolation’, que desde entonces no se ha dejado de crecer gracias al encanto de pistas tan chulas como ‘Tyrant’ con Jorja Smith, ‘After the Storm’ con Tyler the Creator y Bootsy Collins o, mi debilidad personal, pues no parece haber calado entre el público tanto como otras de sus canciones, la estupenda ‘In My Dreams’ en la que colaboraba con Damon Albarn. Foto: Amber Asaly.

Kali Uchis no paró exactamente en 2019 y la escuchamos por ejemplo en un single tan notable como fue ‘Solita’ y también en el álbum que editaba KAYTRANADA bajo el nombre de ‘Bubba’. Su pista se llamaba ’10%’ y es exactamente al canción más escuchada ahora mismo del artista de nuevo R&B. Este año también hemos escuchado a Kali Uchis cantar junto a Little Dragon, pero lo que aparecía el pasado viernes en las playlists de novedades no era una curiosidad como parecía. Universal confirma que ‘Aquí yo mando’ es el single del segundo álbum oficial de Kali Uchis (antes hubo mixtapes y demás), y por eso la decepción es mayor.

Todo sobre el papel tenía una pinta estupenda: Kali Uchis tiene la personalidad suficiente para un título como este, tan Mala Rodríguez, la chulería que hemos visto en sus fotos promocionales casa con su indudable carisma; el texto tiene frases tan potentes como «puedes tener los cojones, pero yo los pantalones» (la parte de Kali Uchis está en castellano, guiño a ‘Obsesión’ de Romeo Santos incluido); y además se añade un rap de la cantante Rico Nasty, conocida por su mini-hit ‘Smack a Bitch’. “A mis fans y nuevos oyentes; ¡Rezo que esta canción los haga sentir sabrosos y poderosos, gracias!”, era el mensaje que la artista principal vinculaba con este lanzamiento.

Sin embargo, da la sensación de que la producción se ha quedado un poco a medio gas, rozando lo genérico en un mundo lleno de canciones similares de 2 minutos de duración ideadas para TikTok. Es como si las 16 manos que han pasado para su creación, en concreto las de Albert Melendez, Cristina Chiluiza, Jacob Michael Deimler, Jon Leone, Kali Uchis, Marco Masis, Rico Nasty y Servando Moriche Primera Mussett, sólo hubieran intervenido para acabar con la personalidad del tema.

Correcto y entretenido pero poco impactante e intrigante como primer single de un segundo álbum, el tema ha presentado hoy un vídeo, cuyas referencias estéticas se sitúan a medio camino entre las películas de espías, las telenovelas del siglo XXI y el cine fantástico… con un momento también muy ‘Instinto Básico’. De nuevo la intriga no parece demasiado conseguida en este caso quizá por las limitaciones presupuestarias o de rodaje en medio de la pandemia. El segundo álbum de Kali Uchis no tiene aún fecha de publicación, por lo que cabe esperar que más y mejores sorpresas nos aguarden antes de la llegada del mismo.