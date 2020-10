La La Love You, nominados a unos MTV EMA 2020 liderados por Lady Gaga

Las nominaciones a la nueva edición de los MTV EMA se han dado a conocer hoy. Lady Gaga encabeza dichas nominaciones con un total de 7, entre ellos Mejor artista, Mejor vídeo y Mejor canción; seguida de BTS, con 5.

Los nominados a Mejor artista español son Aitana, Don Patricio, Carolina Durante, Leiva y La La Love You, una banda procedente de Parla que edita su trabajo en el sello independiente Subterfuge y que era prácticamente desconocida hasta que Amaia la mencionó en la tele… y que este mismo año, de manera orgánica, sin ayuda de terceros, ha logrado su primera entrada en la lista de singles española con ‘El fin del mundo’, una canción que cuenta con la participación de Axolotes Mexicanos y suma a día de hoy más 9 millones de reproducciones en Spotify, probablemente debido a que el público la está interpretando como premonitoria de la pandemia.

En cuanto a los aristas nominados a Mejor artista alternativo, FKA twigs logra la nominación de la que el Mercury Prize le privó, y lo hace para competir con blackbear, Hayley Williams, Machine Gun Kelly, The 1975 y twenty one pilots. Tame Impala y The Killers compiten en la categoría de Mejor artista de rock junto a Coldplay, Green Day, Pearl Jam y Liam Gallagher. Finalmente, Post Malone, el artista más nominado en los premios Billboard, apenas recibe una nominación en una categoría menor, si bien interesante por la novedad que supone en las circunstancias actuales, la de Mejor concierto virtual.

Mejor Artista Español

Don Patricio

La La Love You

Leiva

Aitana

Carolina Durante

Mejor Vídeo

Billie Eilish – Everything I Wanted

Cardi B – WAP ft. Megan Thee Stallion

DJ Khaled – POPSTAR ft. Drake

Karol G – Tusa ft. Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift – The Man

The Weeknd – Blinding Lights

Mejor Artista

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga

Miley Cyrus

The Weeknd

Mejor Canción

BTS – Dynamite

DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch

Dua Lipa – Don’t Start Now

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Roddy Ricch – The Box

The Weeknd – Blinding Lights

Mejor Colaboración

BLACKPINK, Selena Gomez – Ice Cream

Cardi B – WAP ft. Megan Thee Stallion

DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch

Justin Bieber – Intentions ft. Quavo

Karol G – Tusa ft. Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Sam Smith, Demi Lovato – I’m Ready

Mejor Artista Pop

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix

Mejor Grupo

5 Seconds Of Summer

BLACKPINK

BTS

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

Mejor Artista Nuevo

BENEE

DaBaby

Doja Cat

Jack Harlow

Roddy Ricch

YUNGBLUD

Mayores Fans

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Mejor Artista Latino/a

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G

Maluma

Ozuna

Mejor Artista de Rock

Coldplay

Green Day

Liam Gallagher

Pearl Jam

Tame Impala

The Killers

Mejor Artista de Hip Hop

Cardi B

DaBaby

Drake

Eminem

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

Travis Scott

Mejor Artista de Música Electrónica

Calvin Harris

David Guetta

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

Mejor Artista de Música Alternativa

blackbear

FKA twigs

Hayley Williams

Machine Gun Kelly

The 1975

twenty one pilots

Mejor Vídeo para un Bien Social

Anderson .Paak – Lockdown

David Guetta & Sia – Let’s Love

Demi Lovato – I Love Me

H.E.R. – I Can’t Breathe

Jorja Smith – By Any Means

Lil Baby – The Bigger Picture

Mejor Artista Emergente

AJ Mitchell

Ashnikko

BENEE

Brockhampton

Conan Gray

Doja Cat

Georgia

Jack Harlow

Lil Tecca

Tate McRae

Wallows

YUNGBLUD

Mejor Directo Virtual

BTS – Map Of The Soul Concert Live Stream

J Balvin – Behind The Colores Live Experience

Katy Perry @ Tomorrow Land – Around The World

Little Mix – UNCancelled

Maluma – Papi Juancho Live

Post Malone – Nirvana Tribute