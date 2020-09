Post Malone, Billie Eilish, Lil Nas X y Khalid, los más nominados en los premios Billboard

Los premios Billboard, que suelen celebrarse en primavera, han sido pospuestos este año debido a la pandemia. Finalmente, el gigante de las listas de éxito americanas confirma que la enésima gala de los premios será «retransmitida en directo» el día 14 de octubre en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Kelly Clarkson repitiendo como maestra de ceremonias. El plazo de nominaciones abarca el año transcurrido entre el 23 de marzo de 2019 y el 14 de marzo de 2020, de ahí que, echando un vistazo a los nominados, parezca que seguimos en el año pasado.

Post Malone es el artista más nominado a los premios Billboard este año, con 16 nombramientos, gracias al éxito obtenido por su último disco, el estupendo ‘Hollywood’s Bleeding‘, y al de singles como ‘Circles’ o ‘Wow.’, cuyas cifras en streaming da verdadero vértigo mirar. El segundo artista más nominado es el emergente Lil Nas X, que aspira a 13 galardones tras el pelotazo de ‘Old Town Road’ y también el éxito de singles posteriores como ‘Panini’: no está de más mencionar que su EP de debut, ‘7‘, aspiró a un Grammy a Mejor álbum del año nada menos. El rapero prepara actualmente su álbum debut, que aparentemente contendrá un tema llamado ‘Call Me By Your Name’ y otro llamado ‘Titanic’.

Empatados, Billie Eilish y Khalid se enfrentan a 12 nominaciones cada uno (ambos comparten el éxito ‘lovely’). La primera firmó nada menos que el álbum más vendido de 2019 en todo el globo, producido por un FINNEAS con el que hemos tenido oportunidad de charlar recientemente. También ha sido un gran hit de ventas ‘Free Spirit’, el último álbum de Khalid, quien acaba de aparecer en el nuevo trabajo de Alicia Keys y, con ‘Talk’, también en el último de Disclosure.

Por su parte, Kanye West, de actualidad estos días por orinar sobre un premio Grammy, entre otras cosas, se ha agenciado 9 nominaciones gracias a su disco de góspel ‘Jesus is King‘, todas ellas pertenecientes a las categorías de góspel o música cristiana. Y entre los nominados encontramos también a Taylor Swift, Lizzo, Mariah Carey por un premio votado por fans; DaBaby, Ariana Grande, BTS, P!nk o The Weeknd. Podéis consultar la lista completa de nominados en la web del portal estadounidense.

Mejor artista:

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Mejor nuevo artista:

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

Mejor álbum Billboard 200:

Billie Eilish “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

Ariana Grande “Thank U, Next”

Khalid “Free Spirit”

Post Malone “Hollywood’s Bleeding”

Taylor Swift “Lover”

Premio a logro comercial (votado por fans):

Mariah Carey

Luke Combs

Lil Nas X

Harry Styles

Taylor Swift

Mejor artista masculino:

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Ed Sheeran

Mejor artista femenina:

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Mejor dúo o grupo:

BTS

Dan + Shay

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic! At The Disco

Mejor artista Billboard 200:

Drake

Billie Eilish

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Mejor artista Hot 100:

DaBaby

Billie Eilish

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Mejor artista en redes (votado por fans):

BTS

Billie Eilish

EXO

GOT7

Ariana Grande

Mejor artista de gira:

Elton John

Metallica

P!nk

The Rolling Stones

Ed Sheeran

Mejor artista R&B:

Chris Brown

Khalid

Lizzo

Summer Walker

The Weeknd

Mejor artista de rap:

DaBaby

Juice WRLD

Lil Nas X

Post Malone

Roddy Ricch