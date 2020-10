Ser el padre que nunca tuvo ha sido la prioridad para Fran Healy durante los últimos 14 años. Travis han continuado sacando álbumes cada 3, 4 o 5 años, e incluso Healy ha tenido ocasión de desarrollar una pequeña carrera en solitario, pero ha sido su propio hijo quien ha animado al artista a ir a por todas esta vez, con un nuevo álbum publicado en un sello nuevo, BMG. Simplemente titulado ’10 Songs’, busca ofrecer las mejores «canciones» posibles en este nuevo punto de partida, y la mejora respecto a ‘Everything At Once‘ (2016) es noticiable.

Cada composición viene acompañada de una pequeña historia en el «canción por canción» de Apple Music y estas notas a pie de página del propio Fran Healy sirven para hacernos llegar donde sus sencillos textos no siempre pueden. Así, nos vamos adentrando en un álbum que relata diferentes historias de su vida: ‘Butterflies’ trata sobre un tío suyo que se ahogó cazando mariposas; el buen single ‘A Ghost’ está dedicada al «fantasma» de Mickie Most, el productor de ‘House of the Rising Sun’ de The Animals y ‘You Sexy Thing’ de Hot Chocolate, que falleció en 2003 pero sigue en espíritu en su despacho de RAK Studios, de donde no se ha cambiado de sitio ni una silla; ‘Nina’s Song’ es una canción tan personal del cantante que por pudor casi no llega ni a sacarla, rememorando el día que le preguntó a su madre por qué no había tiendas de padres para comprarse uno; y así sucesivamente.

Excepto alguna canción del tramo medio que pasa más desapercibida, como ‘All Fall Down’, y cuando ‘A Million Hearts’ nos deja muchas ganas de recuperar ‘Stay’ de Rihanna, ’10 Songs’ logra ser un álbum sólido con varias pistas que -esta vez sí- podrán ser escuchadas dentro de 10 años con agrado: ‘The Only Thing’ incorpora a Susanna Hoffs de las Bangles, donde esta canta con maldad «eres el disco de la tienda de discos que nadie quiere comprar»; en ‘Valentine’ intuimos la vena rock de los autores de ‘All I Wanna Do Is Rock’ (Healy dice que Led Zeppelin y AC/DC han sido influencias muy importantes en Travis); el disco se cierra con una buena balada a piano, como está mandado; y hay que destacar que ’10 Songs’ ha sido presentado por varios singles durante los pasados meses y ninguno fue la mejor composición del álbum, que se ha reservado para la semana de salida. A veces basta un riff de piano para adentrarte en un disco y eso es lo que consiguen los autores de ‘Flowers In The Window’ con ‘Waving At The Window’, una canción que recuerda que la vida nunca va a dar una segunda oportunidad. Consciente de que nunca harán un disco con el impacto y la solidez de ‘The Man Who’, ’10 Songs’ consigue ser uno de sus más dignos herederos.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Waving at the Window’, ‘A Ghost’, ‘Nina’s Song’, ‘The Only Thing’

Te gustará si te gustan: La Buena Vida, los primeros Coldplay, el último de Cranberries, ellos mismos

Youtube: vídeo de ‘Waving at the Window’