A Ava Max no la olvidas… ni tampoco su canción ‘Tattoo’

Ava Max ha publicado este año su primer disco después de triunfar con singles como ‘Sweet but Psycho’, ‘So Am I’, ‘Kings & Queens’ o, en menor medida, ‘Who’s Laughing Now’. ¿Cuál puede ser el as en la manga de Ava para evitar que ‘Heaven & Hell‘ siga bajando posiciones en las listas de éxitos (el álbum ha pasado del top 2 al top 35 en Reino Unido en su quinta semana, y en Estados Unidos ya bordea la salida del Billboard, siendo top 118).

‘Naked’, el single de ‘Heaven & Hell’ que salía a la vez que el disco junto a un memorable videoclip más noventas que los propios años noventa, es una pequeña joya de pop new-wave que está funcionando bien por su cuenta sin tampoco haber entrado en ninguna lista oficial relevante de momento (solo ha sido top 38 en Nueva Zelanda), pero no es el más inmediato que ofrece un trabajo lleno de temas de «pop puro» como ‘Tattoo’, que sigue dando por buenas las comparaciones que Ava está recibiendo con todas esas «pop stars» que triunfaron a principios de la década pasada: la Katy Perry de ‘Teenage Dream‘, la Lady Gaga de ‘The Fame‘ y la Kesha de ‘Cannibal‘ parecen las referencias de esta composición que, no por nada, está producida por Cirkut, cuyo nombre aparece en los créditos de éxitos como ‘Part of Me’ o ‘Blow’.

Por sonido, ‘Tattoo’ remite efectivamente a las tres artistas mencionadas, pero la producción es más refinada sin dejar de ser absolutamente electrónica. Entre sus autores, además de a Ava, encontramos a Charlie Puth, lo cual puede ser una buena noticia (‘Hairless in Hawaii‘ para Katy, su propia ‘Girlfriend‘) o no (‘I Warned Myself’). En este caso lo es al margen de que la melodía de ‘Tattoo’ ya la tuviera Ava enfilada antes de que Charlie aportara su parte. Ava empezó a escribir ‘Tattoo’ en Suecia, pero la canción se titulaba originalmente ‘Black Shoes’ porque hablaba sobre la afición de Ava de llevar «zapatos negros», lo cual «no hace tanta gente» (?). Más adelante, Ava y Charlie transformaron ‘Black Shoes’ en ‘Tattoo’ y el segundo «aportó unas melodías increíbles». Ella le considera a él un «genio creativo».

¿Y a quién recuerda Ava con tanta pasión en ‘Tattoo’ como si ese amor hubiera quedado «tatuado» en su corazón? De hecho, en ‘Tattoo’ es ella quien ha impresionado a otra hasta ese punto y quien interpreta una letra que plasma ese sentimiento de no poder dejar de pensar en una persona, llegando a la obsesión. Ella es «la típica amante que se queda en tu cabeza», a la que «ves allá por donde vas» y que deja «una marca permanente que no se borrará», y también un «tatuaje que está debajo de tu piel». La artista canta: «escribe mi nombre en cursiva porque no lo vas a olvidar». Y este hit en ciernes, tampoco.