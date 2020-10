Major Lazer hacen bailar merengue a Paloma Mami en ‘Que lo que’

Cinco años después de ‘Lean On’, el petardazo dado por Major Lazer con MØ y DJ Snake que nadie vio venir, y que se convirtió en su momento en la canción más escuchada de la historia de Spotify, el trío compuesto por Diplo, Walshy Fire y Ape Drums vuelve con un nuevo disco que ya había sido anunciado a bombo y platillo pero permanecía inédito. ‘Music is the Weapon’ sale ya mismo, el próximo viernes 23 de octubre, y se compone de 12 canciones, la mitad de las cuales ya has escuchado si has estado atento o atenta a los últimos lanzamientos del grupo (especialmente ‘Que calor’ con J Balvin y El Alfa ha sido un hit en streaming, e incluso llegó a sonar en el intermedio de la Super Bowl de este año, que sucedió aunque ya nadie lo recuerde).

Así, además de los singles ya publicados de Major Lazer con Nicki Minaj, J Balvin, Anitta, Marcus Mamford de Mamford & Sons o Khalid, entre otros, porque estos temas han solido contar con más de un artista invitado, el tracklist de ‘Music is the Weapon’ descubre nuevas colaboraciones de Alessia Cara (que abrirá el disco nada menos), French Montana, Skip Marley o Paloma Mami, cuyo ‘Que lo que’ ya puede escucharse.

La cantante chilena ya nos contó que preparaba single con Diplo y que este no formaría parte de su debut -que sigue sin anunciarse- pero no mencionó que ‘Queloque’ sería un tema tan animado y festivo en el que parecen convivir ritmos de reggaetón y de merengue acelerado con ecos flamencos. Con tracklist y audio os dejamos.

1. Hell and High Water (feat. Alessia Cara)

2. Sun Comes Up (feat. Busy Signal & Joeboy)

3. Bam Bam (feat. French Montana & BEAM)

4. Tiny (feat. BEAM & Sheensea)

5. Oh My Gawd with Mr Eazi (feat. Nicki Minaj and K4mo)

6. Trigger (feat. Khalid)

7. Lay Your Head On Me (feat. Marcus Mumford)

8. Can’t Take It From Me (feat. Skip Marley)

9. Rave de Favela (feat. MC Lan & Anitta)

10. Que Lo Que (feat. Paloma Mami)

11. Marijuana (feat. Nucleya & Rashmeet Kaur)

12. Que Calor (feat. J. Balvin & El Alfa)