Los Premios MIN se celebran en medio de la crisis: ¿nos unimos o nos «tiramos por un barranco»?

Los Premios MIN, que otorga la Unión Fonográfica Independiente en apoyo de los sellos independientes, han podido celebrarse finalmente, tras haber tenido que ser aplazados la pasada primavera por circunstancias por todos conocidas. La ceremonia tradicional se ha transformada en programa televisivo grabado y editado, bastante entretenido bajo la presentación de Arturo «No nací indie, ¿vale?» Paniagua, que nos trasladó a los clubs pidiendo a Carlangas que no se sacara «la china del bolsillo» todavía; y Leonor Watling, también bastante divertida en un par de momentos. Sobre todo cuando regaló una lupa para buscar a grupos femeninos en festivales llenos de Vetusta Morlas y Vampire Weekends (saludos a Sony), y cuando reveló en exclusiva mundial la manera en la que los músicos independientes están sobreviviendo a la pandemia: manteniendo su «verdadero» trabajo.

Entre los grandes ganadores han destacado Novedades Carminha. No solo se han llevado 3 premios, sino que además han sido 3 de los más importantes: Mejor Álbum Pop por ‘Ultraligero‘, Mejor Artista y Mejor Directo. Este último bastante gracioso tras ser presentado por un vídeo, adivino que de La Riviera, en el que quien cantaba era en realidad Dellafuente y no Carlangas. Era este en todo caso quien acudía a plató a recoger los premios, muy merecidos, si bien dejando como grandes derrotados de la noche a La Casa Azul y La Bien Querida.

Aunque esa no fue la gran sorpresa de la noche. La sorpresa de la noche fue sin duda que en España votáramos a James Bagshaw de los Temples como mejor productor del año por encima de Refree, entre otros, por su (buen) trabajo para Anni B Sweet. ¿De verdad hemos hablado demasiado poco del talento internacional en España? Más merecido fue el galardón a la Mejor Canción a la cantautora, por la sobresaliente ‘Buen viaje’; mientras el premio al Mejor Álbum del Año era para Kiko Veneno por ‘Sombrero Roto’, pese a que este había perdido el premio a Mejor Disco de Pop.

Kiko Veneno podía actuar para presentar ‘Obvio’, una de nuestras canciones favoritas de tamaño disco, y también junto a Rodrigo Cuevas, Carlangas y Anni B. Sweet en una versión de ‘Volando voy’ que tuvo un poquito de cada cual. Además, Kiko era entrevistado por Coque Malla para el programa -uno de los beneficios de que todo esto fuera editado- y ambos dejaban un par de perlas: Kiko Veneno agradecía haber triunfado solo «moderadamente» para no haber «generado envidias» (saludos a Rosalía, C. Tangana y la sociedad española), y Coque Malla hacía hincapié en lo «espiritualmente triste» que es no poder tocar para tu público, al margen de lo que está suponiendo económicamente. Además, actuaban Novedades Carminha desde los estudios Metropol de Madrid, en «guiño a los artistas y sellos», en un show muy local de ensayo; Aleesha, desde la sala Apolo de Barcelona, como «apoyo a las salas de ocio nocturno», en una actuación muy «Bad Gyal»; y Guitarricadelafuente desde Aranda de Duero, como «sí­mbolo de todos los festivales que no se han podido celebrar este año», dando la nota intensa.

Entre momentos de alzar las cejas, como ver a PUTOCHINOMARICÓN nominado en «Músicas Urbanas» junto a Kase.O, otros bastante enternecedores como ver a Las Migas decir que llevaban esperando el Premio MIN mucho tiempo, y otros indescriptibles como ver a Viva Suecia en un váter; la gala MIN puede presumir de haber salido viva del reto de programarse sin público y en la tele. A su término quedan dos maneras de tomarse las cosas: la directora de la UFI apeló a luchar contra la crisis unidos. Rodrigo Cuevas, en cambio, en uno de los premios que recogió -uno por vídeo, otro en estudio (?)-, dijo que igual tenía algo de «poético» «tirarnos por un barranco» si las cosas siguen así. El tiempo dirá cuál de las dos es la buena. Así ha quedado el palmarés:

Premio The Orchard al Álbum del Año: Sombrero Roto de Kiko Veneno

Premio Radio 3 a la Canción del Año: Buen viaje de Anni B. Sweet

Premio Fluge al Mejor Artista: Novedades Carminha

Premio AIE al Mejor Artista Emergente: Rodrigo Cuevas

Premio Ticketmaster al Mejor Directo: Novedades Carminha

Mejor Álbum de Pop: Ultraligero de Novedades Carminha

Mejor Grabación de Electrónica: Puerta de la Cânne de Califato ¾

Mejor Grabación de Músicas Urbanas: Remixes y Regalos de Kase. O

Mejor Álbum de Jazz: La Guapería de Zenet

Premio Gibson al Mejor Álbum de Rock: Balanceo de Cala Vento

Mejor Álbum de Músicas del Mundo y Fusión: Manual de Cortejo de Rodrigo Cuevas

Mejor Álbum de Flamenco: Cuatro de Las Migas

Mejor Álbum de Música Clásica: El Baile Perdido de Raquel Andueza & la Galanía

Premio Etxepare al Mejor Álbum en Euskera: Aitzstar de Niña Coyote eta Chico Tornado

Mejor Álbum en Catalán: Per la Bona Gent de Manel

Mejor Álbum en Gallego: Segundo Fogar de Os Amigos Dos Músicos

Premio SAE Institute a la Mejor Producción Musical: Universo por estrenar de Anni B. Sweet

Premio Sol Música al Mejor Videoclip: ‘Con las ganas (versión 2009)’ de Zahara

Mejor Diseño Gráfico: Nacer en Marte de Lidia Damunt

Mejor Artista Internacional: Nick Cave & The Bad Seeds

Premio de Honor Mario Pacheco: Kiko Veneno