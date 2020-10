Kanye West habla de su candidatura a la presidencia en su nuevo tema, ‘Nah Nah Nah’

En medio de su ¿campaña? electoral estadounidense, pues ha conseguido llegar a tiempo de presentarse en algo más de una decena de estados, y de la habitual diarrea verbal tuitera, Kanye West dejaba un par de teasers de canciones esta semana en las redes. Una era ‘Believe What I Say’ sampleando el conocido ‘Doo-Wop (That Thing)’ de Lauryn Hill, y otra era ‘Nah Nah Nah’, producida por él mismo y Dem Jointz.

Esta última se ha estrenado finalmente en las plataformas de streaming junto a su respectiva portada y, dominada por unas flautillas, la canción trata sobre la seriedad de su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, de donde viene el título de la canción: «Boy, we wasn’t never no joke, nah, nah, nah». «La próxima vez que mandes un mensaje, ¿puedes esperar? Porque estás hablando con un candidato a la presidencia», dice en otro momento antes de apelar a algunos de sus tuits y a las «fake news»: «Las noticias no son honestas, quieren ignorarme, reescribir la historia».

Se desconoce si ‘Nah Nah Nah’ formará parte de ese disco de Kanye West que no termina de salir, pero en principio no estaba en la secuencia de ‘Donda’ que llegó a compartir, si bien esta fue cambiando con el paso de las semanas y dudamos que continúe siendo la misma tres meses después. Al fin y al cabo, estamos hablando de la persona que publicó ‘The Life of Pablo‘ y luego modificó el disco.