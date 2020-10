Sorpasso: China supera a Estados Unidos y ya es la mayor taquilla del mundo

Hollywood Reporter informa de que China ha superado a Estados Unidos en recaudación de taquilla y ya es por tanto la mayor «box office» del mundo. La noticia es histórica, pues Estados Unidos ha sido la taquilla más lucrativa desde la misma invención del cine, y además se da debido a la irrupción de la covid-19, que «ha acelerado» un proceso que los expertos ya venían venir… y cualquier aficionado al cine también: en 2019 China ya era la segunda taquilla más importante del globo por detrás de la potencia americana. Foto: fragmento del póster de ‘An Elephant Sat Still‘ de Hu Bo.

Según datos de Artisan Gateway reproducida por Hollywood Reporter, las ventas de entradas de este fin de semana en China se han aproximado a los 2 mil millones de entradas vendidas, superando por poco las estadounidenses, si bien las predicciones apuntan a que, hacia finales de año, este margen verá una ampliación «considerable» a medida que la crisis sanitaria se ceba con Estados Unidos.

Efectivamente, la principal razón de este «sorpasso» es la efectiva gestión de China para controlar la expansión del coronavirus, lo que ha permitido al país más poblado del mundo abrir sus cines holgadamente en un 75% de su aforo. Por contra, el estado de la taquilla estadounidense «no podría ser más miserable» según el mencionado portal, pues una gran parte de sus salas situadas en «mercados mayoritarios» permanecen cerradas debido al alto número de rebrotes que se están registrando en el país. Los expertos se preguntan si el cambio será «permanente».

Entre los mayores taquillazos de 2020, capaz de haberle hecho frente a ‘Tenet’, se encuentra una producción china, ‘The Eight Hundred’, que ha arrasado en todo el mundo, mientras el éxito local de la temporada en el país asiático ha sido la cinta ‘My People, My Homeland’. Por contra, el estreno de dos superproducciones estadounidenses como son ‘Black Widow’ y ‘No Time to Die’ ha sido pospuesto al año que viene.