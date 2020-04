10 películas de autor para ver en Netflix y Filmin

Durante estos días de confinamiento general, las plataformas de vídeo bajo demanda son una verdadera salvación para mantenernos entretenidos, y de paso, ponernos al día con muchas películas o series que teníamos pendientes pero que por una cosa u otra nunca nos poníamos a ello. Pero ante la gran cantidad de contenido que ofrecen las múltiples plataformas disponibles en España, a veces uno puede encontrarse algo perdido o incluso saturado. Desde aquí recomendamos diez propuestas muy personales y diferentes entre sí (la mayoría no se llegaron a estrenar en salas) que merecen la pena.

Netflix

Atlantique

El pasado festival de Cannes tuvimos ocasión de ver la opera prima de la senegalesa Mati Diop, que acabó llevándose el Gran Premio del Jurado. Las sensaciones que nos dejó entonces ya fueron positivas, pero volver a ella en un contexto mucho más calmado que el de un festival sin duda le ha favorecido. ‘Atlantique’ ya es interesante en su mero concepto: hablar sobre el drama de la inmigración desde dentro y a través de un –precioso- drama romántico adolescente. Los protagonistas no son los que se van, sino los que se quedan y tienen que sufrir la pérdida de aquellos que decidieron escapar en busca de una vida mejor. El tono poético, el maravilloso e inesperado uso del género fantástico y su enrevesada aunque poderosa narrativa evidencian que estamos ante la carta de presentación de una gran cineasta. Una película tan exigente como especial.

Vida privada

Fue una de las sensaciones indie de 2018, co-producida y distribuida por Netflix y estrenada mundialmente en Sundance. La tercera película de Tamara Jenkins (‘La familia Savages’) y su primera en once años, es un bonito drama sobre una pareja de unos cuarenta años –estupendos Kathryn Hann y Paul Giamatti– que no puede tener un hijo y, por edad, cada vez las posibilidades son menores. Tras muchos intentos con diversos métodos, la doctora les sugiere que la única opción viable para la fertilidad es la ayuda de otra mujer con el esperma de él. Esto supone una crisis matrimonial, retratada por Jenkins con verdad, sensibilidad y cariño. ‘Vida privada’ es una película rodeada por un halo de tristeza pero también de esperanza, humanidad y ternura en sus imágenes y diálogos.

El mundo es tuyo

Romain Gavras, uno de los enfant terribles del cine francés y director del polémico vídeo de ‘Born Free‘ de M.I.A. y del documental ‘A Cross the Universe‘ para Justice estrenó en 2018 en el Festival de Cannes su segundo largometraje ‘El mundo es tuyo’. Su también controvertida opera prima ‘Nuestro día llegará’ le hizo ganar cierto culto ante un sector de la crítica pero también un buen puñado de detractores. En esta ocasión Gavras se muestra menos preocupado por la provocación y más centrado en pasárselo bien, aunque formalmente su estilo sea tan videoclipero como siempre. La película es una suerte de thriller criminal en clave cómica sobre un traficante de drogas parisino dispuesto a dejar atrás su vida de delincuente tras un último trabajo que debe realizar en Benidorm. Es entretenidísima, con una Isabelle Adjani memorable y con música de Jamie xx (con quien ya colaboró en el vídeo de ‘Gosh‘). Poco más se puede pedir.

¿Dónde está mi cuerpo?

La ganadora de la última Semana de la crítica en Cannes y nominada al Oscar a mejor película de animación es un desgarrado relato sobre la soledad y la incomprensión. Con pocos diálogos y un admirable dominio de los recursos cinematográficos, el debut de Jérémy Caplin nos lleva a lugares fascinantes a través del desamparo de su protagonista. La película comienza con una mano cortada que se escapa del laboratorio donde se encuentra y decide ir en busca de su cuerpo por las calles de París. Pese a este elemento fantástico (y metafórico), el tono es realista y melancólico, y se apoya además en la preciosa banda sonora de Dan Levy. Ideal para aquellos que disfruten con el cine de animación arriesgado y adulto, alejado de los grandes estudios.

Filmin

Grass

Aprovechando el prolífico momento artístico de Hong Sang-soo, Filmin ha puesto en suscripción algunas de sus últimas películas, entre ellas ‘Grass’, la cual no se llegó a estrenar en cines en España. Quizá no es la mejor película para empezar con su cine, pues aunque la brevedad de su metraje nos confunda (solo dura una hora), se trata de una obra menos ligera de lo que parece y que engloba muchos de los temas que ha tratado a lo largo de su filmografía. Pero sí es, sin duda, una cinta relevante en la carrera de uno de los cineastas más atípicos y personales de la actualidad. Su cine, cada vez más depurado en sus formas (con su ya mítico uso del zoom como marca de estilo) se basa en largas conversaciones y reflexiones sobre el amor o las relaciones sentimentales. ‘Grass’ escoge un punto de vista casi voyeur en el que su musa Kim Min-hee interpreta a una mujer que frecuenta una cafetería para escribir, donde se inspira en los diálogos que mantienen el resto de clientes e imagina situaciones en las que ella también interfiere.

An Elephant Sitting Still

Una película marcada por la tragedia: su director Hu Bo con tan solo 29 años se quitó la vida poco después de terminar la película. En su carta de suicidio una de las razones fueron las discrepancias con el productor, quien intentó distribuir un montaje reduciendo la duración hasta casi la mitad, en contra del deseo del director de dejar el metraje en cuatro horas. Aunque, tras ver la película, parece evidente que ese no fue el único motivo. La visión del mundo de Hu Bo es descorazonadora. La película se sitúa en una ciudad industrial en el norte de China donde a lo largo de un día cuatro personajes intentarán escapar de sus vidas infelices y coger un autobús para llegar a Manzhouli, donde cuenta la leyenda, hay un elefante sentado impasible ante todo lo que le rodea que simboliza la esperanza. ‘An Elephant Sitting Still’ es una feroz crítica a China y a las duras condiciones de vida de sus ciudadanos, también un drama humano absolutamente devastador. La primera y última película de Hu es una experiencia cinematográfica que merece la pena vivir y que muestra una madurez insólita para un debutante, pero a la cual hay que ir preparado, sabiendo que durante cuatro horas no vamos a ver luz, solo oscuridad y sufrimiento.

Rester Vertical

La última película hasta la fecha de Alain Guiraudie, director de ‘El desconocido del lago’, es también su más excéntrica, sobre un cineasta que buscando a un lobo para su película por el sur de Francia, conoce y se enamora de Marie, con la que acaba teniendo un hijo. Aunque ella, debido a una depresión termina abandonándolos, por lo que él buscará inspiración para su próximo trabajo en encuentros con diferentes personajes. Con su estilo habitual, Guiraudie crea una atmósfera pesadillesca en esta especie de cuento enrevesado donde no pueden faltar sus frecuentes escenas sexuales grotescas y explícitas. Un film extraño y sugerente que atraerá a espectadores que busquen propuestas radicales.

Diamantino

Una película en la que un hipotético Cristiano Ronaldo pierde su toque especial para jugar al fútbol y se embarca en toda una serie de situaciones delirantes para encontrar su nuevo talento en las que se tratan temas como la crisis de los refugiados o la modificación genética, que se llevó el premio de la Semana de la crítica en Cannes en 2018.

Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt dirigen esta bizarrada con bastante gracia, y aunque puede llegar a agotar un poco, es una película desbordante de ideas e imaginación. Nunca has visto nada parecido.

Yara

La segunda película de ficción del libanés Abbas Fahdel, autor del prestigioso documental ‘Homeland (Iraq Year Zero)’ –también en Filmin– es un contemplativo y sencillo relato sobre una adolescente huérfana que vive con su abuela en mitad de las montañas. Un día, la visita inesperada de un chico da lugar al primer amor de Yara, que estará marcado por la inminente partida de él a Australia. La película es un retrato íntimo y delicado sobre la inocencia del primer amor, a la par que explora con una vocación casi documental la vida rural de estas dos mujeres.

El ornitólogo

Una de las propuestas más interesantes de los últimos años y también la mejor película hasta la fecha de Joao Pedro Rodrigues. Un ornitólogo se adentra en el bosque de Tras-Os-Montes buscando cigüeñas negras, una especie en peligro de extinción, pero todo se complica cuando los rápidos del río hacen que su kayak vuelque. A partir de ahí comienza un viaje en el que la realidad y la fantasía se entremezclan. El estilo formal es bastante distinto a todo lo anterior del director, mucho más luminoso que sus anteriores obras, pero en el fondo su obsesión por el cuerpo y la sexualidad masculina que ha marcado toda su trayectoria están igual de presentes aquí. ‘El ornitólogo’ es una cinta que va mutando conforme avanza, que abarca diversos géneros, desde un documental de animales a lo National Geographic a la comedia más disparatada o a un brillante ejercicio de tensión. La iconografía religiosa de San Antonio de Padua (patrón de Lisboa) tiene especial presencia, tanto que Rodrigues a través del protagonista, recrea muy libremente y en versión blasfema (y muy queer) los episodios de la vida del santo. El resultado es una película indescriptible, libre y extraordinaria de un cineasta sorprendente.