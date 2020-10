Cepeda le quita a Ozuna el número 1 de álbumes en España; entran Travis, Future Islands, Miguel Campello…

‘ENOC’ de Ozuna ya no es el disco número 1 en España, y esto se debe al último lanzamiento de Cepeda. ‘Con los pies en el suelo’, el segundo disco del cantante y compositor gallego salido de Operación Triunfo 2017, entra directo al número 1 de la lista de álbumes de Promusicae, exactamente lo mismo que sucedía con su debut, ‘Principios’, publicado en 2017. La previsión es que ‘ENOC’ regrese al número 1 la semana que viene ya que su disco está siendo escuchado consistentemente desde su lanzamiento. *en elaboración

Entran en el top 10 Miguel Campello con ‘5’ y John Lennon con ‘Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes’, la caja con la que se ha querido celebrar el 80 cumpleaños del músico. Más adelante, la reedición de ‘Hybrid Theory’ de Linkin Park entra en el número 22 y la reedición del primer disco de Iron Maiden lo hace en el 51. El recomendable nuevo disco de Travis, ‘10 Songs‘, aparece en el número 55 y ‘Rebelde’ de RBD, otra reedición que también ha llegado a las plataformas de streaming, lo hace en el 69. No es el único lanzamiento de RBD presente en la lista: ‘Para olvidarte de mí’ entra en el 77.

En el 76 entra el nuevo disco de Future Islands, ‘As Long as You Are’, sobre el que hemos tenido oportunidad de hablar con Sam T. Herring en una entrevista no exenta de declaraciones incendiarias, y cabe destacar la entrada en lista, casi por los pelos, del nuevo álbum homónimo de Carla Bruni, que acabamos de reseñar. Entra en el número 95. Finalmente, ‘Grande Raffaella’ de Rafaella Carrà debuta en el número 78 y la reedición de ‘Paranoid’ de Black Sabbath por su 50 aniversario, en el 85.