Rina Sawayama lleva la crítica al capitalismo de ‘XS’ a la tele

Cuando la pasada primavera reseñábamos el disco de Rina Sawayama ya destacaban entre las mejores canciones del disco pistas como ‘Bad Friend‘ o ‘Comme des garçons‘. Pero también incluíamos entre las mejores composiciones del disco una ‘XS’ que ha sido finalmente la que se ha llevado el gato al agua: es la canción más escuchada de la artista y la acaba de presentar por televisión en lo que ha supuesto su debut en las pantallas estadounidenses, de mano de nada menos que Jimmy Fallon. Es nuestra «Canción del Día».

La producción incorpora una serie de guitarrazos pese a ser una producción pop que podría haber entonado la Britney Spears de ‘Blackout’, en sintonía con los últimos pasos de Grimes, Poppy o Dorian Electra. En ella llama a los excesos del capitalismo de manera incansable, hablando de «lujo» y «opulencia», en contraposición al daño que estamos haciendo al planeta por el camino, centrándose expresamente en el cambio climático, como explicaba a entrevista con Pitchfork: «‘XS’ es una canción que se ríe del capitalismo en un mundo que se hunde. Dado que todos sabemos que el cambio climático se está acelerando y la extinción humana es una posibilidad, me parece hilarante que las marcas saquen paletas de maquillaje cada mes, que grandes estrellas hagan un gigantesco tour por sus propiedades de Calabasas mientras en la misma semana postean lo tristes que están por los incendios de Australia. Yo también hago la vista gorda a veces para no sentirme deprimida. Todos somos hipócritas porque todos somos capitalistas, y es una trampa a la que no veo salida».

Musicalmente, Rina quiso hacer algo metalero para expresar su rabia, junto a algo de R&B de los años 2000 para recordar los tiempos en que todo estaba «bien». En Apple Music puntualizó que quería hacer algo realmente «abrasivo» que te volviera loco, y de ahí el sonido de la producción, o también esa presentación oscura que ha hecho esta misma noche en televisión.