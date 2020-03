La Canción del Día: Rina Sawayama nos hace ser “putas” bailando “como los chicos” en los 2000

Tras una serie de interesantes singles, Rina Sawayama despegó en el pop en 2017 bajo el auspicio de Dirty Hit (el sello de The 1975 o beabadoobee). Lo hizo publicando su primer miniálbum, ‘RINA’, en el que sentaba las bases de su sonido: pop sofisticado con la mirada puesta en la radiofórmula y la música dance de los últimos 90 y los primeros 00, que la alineaba con Christina Aguilera, Destiny’s Child o Britney Spears, pero con un filtro contemporáneo post-PC Music, al estilo de Charli XCX, Kim Petras o Slayyyter.

En las últimas semanas de 2019, sin embargo, cambiaba el paso con ‘STFU!‘, un single que aludía al mismo período de cambio de siglo… pero aludiendo, en ese caso, a guitarras nu-metaleras al estilo de Linkin’ Park, Slipknot y demás, que también han reivindicado últimamente Grimes y Poppy. Un tema que aprovechaba, además, para denunciar el racismo que sufre por sus rasgos orientales –es japonesa, pero afincada desde niña en Reino Unido y nacionalizada británica– por parte de periodistas, personas de la industria y público. ¿Significaba eso que abandonaría el pop? Ni remotamente.

Así lo demostraba hace unas semanas –y refrendaba hace tan solo unos días con el también destacable ‘XS‘– con otro single del disco. Se trata de ‘Comme des Garçons (Like the Boys)’, un tema que, una vez más, se sitúa en la estética Y2K. Solo que, esta vez, lo hace sumergiéndonos en las pistas de baile más oscuras y festivas de la tensión post-milenio por medio de una melodía ultrapop sobre una base house producida por Bram Inscore, artífice del sonido de los dos discos de Troye Sivan que también ha colaborado on Allie X o Hayley Kiyoko.

Y, como en ‘STFU!’, contiene una carga de profundidad en su mensaje, como explicaba en una nota reproducida por Pitchfork: “Por un lado, quería explorar líricamente la idea de la gente adoptando tropos de masculinidad negativa para aparentar confianza, y por otra parte rendir homenaje a los temas dance de los primeros 2000 que me hacen sentir confianza a mí. La idea es que la versión socialmente aceptada de la confianza está en comportarse “como los chicos”, pero si lo lleva a cabo una mujer la llaman puta. En cambio en el club, reclamamos la palabra “puta” como un signo de confianza máxima (“yes, bitch”, “work, bitch”). Quería poner estos dos extremos juntos y hacer un banger para clubs relacionado con la moda que te haga sentir como ESA puta seas quien seas”. Ciertamente, parece la banda sonora de un desfile de moda de varias marcas de lujo (en línea como esa a la que alude su título), al estilo de las que recita “vogueando” en el puente de la canción. Una estética que ella adopta de forma casi grotesca, caricaturizándola, en el clip que presentaba hace unos días para la canción, que además ha sido potenciada con un remix junto a la brasileña Pabllo Vittar.

‘Comme des Garçons (Like the Boys)’ forma parte, como ‘STFU!’ y ‘XS’, de ‘SAWAYAMA’, su álbum debut. Un disco que se publicará el próximo 17 de abril y cuyas portada y tracklist ya han sido revelados. Os dejamos con él a continuación, antes del vídeo de este auténtico pelotazo:

01 Dynasty

02 XS

03 STFU!

04 Comme des Garçons (Like the Boys)

05 Akasaka Sad

06 Paradisin’

07 Love Me 4 Me

08 Bad Friend

09 Fuck This World (Interlude)

10 Who’s Gonna Save U Now?

11 Tokyo Love Hotel

12 Chosen Family

13 Snakeskin



