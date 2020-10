Busta Rhymes vuelve a lo grande tirando de Kendrick Lamar y Jackson 5

Busta Rhymes publica mañana un disco llamado ‘Extinction Level Event 2: The Wrath of God’, que se promociona hoy con un single de lujo. ‘Look Over Your Shoulder’ relega gran parte de su protagonismo en dos pilares fundamentales: por un lado el incansable rap de Kendrick Lamar, de cuyo nuevo disco no sabemos nada, y por otro un sample de ‘I’ll Be There’ de Jackson 5.

De ahí sale el gancho de la canción «don’t you know baby» y «you need me» -de la parte final de la original- y el propio título del tema. Estamos ante la enésima reivindicación de Michael Jackson de este año, tras las realizadas antes por Drake y Kanye West. Bajo estas líneas, os dejamos con la balada original.

Es en el segundo verso de ‘Look Over Your Shoulder’ donde Busta Rhymes toma la palabra sobre el delicado piano que sitúa esta producción en el hip hop de los primeros años de siglo XXI. Busta Rhymes lo vendía todo a finales de los años 90 y principios de los 2000 con álbumes como ‘When Disaster Strikes…’ y ‘Genesis’. El nuevo es su primer disco de estudio desde 2012, aunque a finales de 2015 hizo una mixtape y ha seguido apareciendo en multitud de lanzamientos.

En el disco nuevo de Busta Rhymes encontramos singles ya editados como ‘The Don and the Boss’, ‘Yuuu’ con Anderson Paak y también colaboraciones de Rick Ross y Mariah Carey, entre muchísimos otros.