Kanye West vetaría todo “documental” que manche el nombre de su héroe, Michael Jackson

La revista i-D ha publicado una de esas entrevistas en la que dos famosos charlan y se hacen la pelota mutuamente, y la última está protagonizada por Kanye West y Pharrell Williams. Los dos artistas hablan de sus inicios, de la influencia que ambos han ejercido en la música y también de la importancia de mantenernos unidos en tiempos de coronavirus.

En un curioso punto de la conversación, Kanye compara a Pharrell con Michael Jackson por haber “derribado muchas puertas” en el mundo de la música. Esto da pie a Kanye a defender al autor de ‘Thriller’ de la polémica suscitada en torno a su figura tras el estreno del documental ‘Leaving Neverland‘, en el que Wade Robson y James Safesuck, que acusan a Michael de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños, relatan sus experiencias con el músico. Kanye no menciona el documental explícitamente en la entrevista, pero sí defiende su derecho a admirar a Michael Jackson a pesar de lo que el documental pueda haber dicho. “Tendríamos que tener algo que diga que no podemos permitir que ninguna empresa derribe a nuestros héroes. Ni The Shade Room ni ni ninguna red social, y especialmente ningún documental”.

El autor de ‘Jesus is King‘ sabe de primera mano lo que significa la cultura de la cancelación para un artista: muchos de sus seguidores siguen sin dar crédito a su defensa de Donald Trump o a algunos de los disparates que ha soltado en los medios en tiempos recientes, como que la “esclavitud fue una elección”. Lo hemos visto recientemente con el accidente de coche a cámara lenta que han sido las declaraciones de Lana Del Rey sobre feminismo y lo seguiremos viendo en el pop hasta que el mundo acabe: las estrellas del pop son personas complejas e imperfectas, los héroes no existen y en ellos solo cree quien quiere.