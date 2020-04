Drake baila el ‘Toosie Slide’… y también “como Michael Jackson” en su nuevo vídeo

Drake ha publicado esta madrugada (6 de la mañana en España) su anunciado nuevo single, ‘Toosie Slide’. El tema, que menciona a Michael Jackson, lleva filtrado varios días y se ha viralizado en TikTok, por lo que el canadiense ha decidido precipitar su lanzamiento. Lo cual es curioso porque el estribillo “desliza tu pie izquierdo, desliza tu pie derecho” no puede sonar más pensado para arrasar en la mencionada red social. ¡Qué suerte tienes, Drake!

El autor de ‘Scorpion‘ sabe perfectamente lo que es que una canción suya se viralice a lo grande: su single ‘In My Feelings’ fue uno de los mayores fenómenos de 2018 tras inspirar un “dancing challenge” en internet y terminó liderando la lista del Billboard Hot 100 durante 10 semanas.

En las últimas semanas, Drake ya había sido noticia gracias a varias novedades musicales. En primer lugar escuchábamos ‘When to Say When’ y ‘Chicago Freestyle’ pocos meses después de que el canadiense editara el single ‘War’ en el que parecía lanzar pullas a The Weeknd; y en segundo, el autor de ‘Scorpion’ aparecía por sorpresa en una versión nueva de ‘Oprah’s Bank Account’ de Lil Yachty, actualmente una de las canciones más virales del mundo en Spotify.

Recientemente, el autor de ‘Hotline Bling’ ha copado titulares también por mostrarse por primera vez en las redes junto a su hijo, Adonis.