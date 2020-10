‘motive’, la canción de Ariana Grande que sorprendió a Doja Cat en la ducha

Ariana Grande publica hoy su nuevo disco ‘positions’, precedido de un single homónimo que esta tarde entrará directo al número 1 en las listas de Reino Unido. El álbum, de 40 minutos de duración, es una sucesión de medios tiempos R&B que parece alejarse de los temas más pop de sus últimos álbumes. En nuestro foro de Ariana Grande la opinión está dividida entre quienes están celebrando el álbum, como Orenji, que indica: «Yo lo estoy escuchando más que ninguno anterior, así que el mejor no sé, pero tiene un nosequé que me hace escucharlo entero a cada rato». Y otros usuarios decepcionados como Delapuert: «Es como si hubiera querido hacer su ‘Butterfly’, su ‘My Love Is Your Love’, su ‘The Velvet Rope’, pero le ha faltado. Eso sí, hay canciones guays como ‘Love Language’, ‘Six Thirty’ o ‘Nasty’.

Mientras la canción que Universal ha sugerido hoy para las playlists de novedades es ’34+35′, la que más nos ha llamado la atención de primeras, nuestra «Canción del Día», es la colaboración con Doja Cat. En ‘motive’ puede esconderse uno de los éxitos espontáneos de los próximos meses, o como mínimo una favorita para los fans como lo fue ‘breathing’ en ‘Sweetener‘.

Si ‘motive’ se sale un poco de la línea del disco podría ser porque es la única canción producida por Murda Beatz, que de hecho deja su marca nada más comenzar. El hombre detrás de algunos éxitos de Migos, Travis Scott, Nicki Minaj o 6ix9ine apuesta aquí por un ritmo más bien house en la que es la producción más bailable de ‘positions’. ‘motive’ es una canción sexual en la que Grande se pregunta por qué su pareja la «enciende» tanto, y Doja Cat acude encantada a añadir un verso tras el segundo estribillo, pidiendo explicaciones en unas frases algo más amargas («me trataste como oro, y ahora quieres destrozarme»).

Ariana Grande ha contado que grabó esta canción junto a Doja Cat a finales del año pasado y que a la intérprete de ‘Say So’ le pilló la recepción del tema en la ducha. La respuesta de Doja Cat fue algo así como: «Estoy en la ducha, pero me encanta esto. Ahora mismo hago mi parte», a lo que Ariana respondió que no se apresurara porque no tenía prisa por editar nada nuevo. Casi podemos visualizar un videoclip al respecto…



Lo mejor del mes: