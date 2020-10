Bessie Turner, aferrada a una relación que le hizo mal en ‘Down 2’

Bessie Turner es otro de los descubrimientos del JNSP Song Contest, concurso cazatalentos de nuestros foros que estos días celebra su 34ª edición, especial Halloween. La cantante quedaba 3ª presentada por el usuario angelmédano en la 33ª.

Estamos ante una cantante británica que ha sido promocionada en BBC 6, que ha teloneado al gran Baxter Dury y que llamaba la atención con singles de pop-rock como ‘Words You Say’ y su debut en 2017 ‘Big Sleep’. A falta de disco largo, la cantante ha publicado este año nuevos singles de los cuales el más exitoso está siendo un ‘Donkey’ en sintonía con los guitarrazos de los Pixies, si bien la composición que hoy nos ocupa, la “Canción del Día”, es ‘Down 2’. En una entrevista con The Line of the Best Fit la cantante hablaba sobre su carrera, indicando que ella, como Cate Le Bon, prefería dejar la temática de esta canción a la imaginación del público, pero en este caso parece cristalina.

Se trata de una sencilla canción de desamor, una mirada al pasado, “cuando tenía 22 años”, los días en que salía con alguien que en realidad le daba mala vida (“has construido tantos problemas que no puedes deshacer”, “volvamos adentro y muéstrame que todavía te importa un pimiento”). Unos estupendos coros casi girl-group en el pre-estribillo nos van introduciendo en un estribillo glorioso y potente, beneficiado por un tempo altísimo para los estándares del pop de hoy: 141 bpm. “Estoy tan dolida sin ti, que es casi como si estuvieras aquí”, dice entonces.

Imperdible es también el vídeo en el que Bessie Turner aparece aferrada literalmente a ese pasado del que habla el tema, mientras unos subtítulos a su bola ponen una nota de humor y tratan de hacernos sentir un poco mejor.



