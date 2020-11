Canción Del Día: ‘el cielo no es de nadie’ de Ela Minus es una oda tecno al amor constante

Ela Minus ha publicado estos días su primer disco, un ‘acts of rebellion‘ que es nuestro «Disco de la Semana» y sobre el que hemos tenido oportunidad de hablar con la artista en un entrevista que publicaremos próximamente.

De momento, hoy lunes nos detenemos en uno de los mejores temas publicados por Gabriela Jimeno hasta la fecha (además de ‘they told us it was hard, but they wrong.‘ y ‘megapunk‘, que ya han sido «canción del día» en nuestras páginas). ‘el cielo no es de nadie’ es otro de los pepinazos que esconde el disco y su sonido evoca el tecno oscuro que puede escucharse en la noche berlinesa, en concreto en Berghain. La densidad de la producción evoca sus salas llenas de humo en las que es imposible ver nada, y su contundente base rítmica, así como los murmuros etéreos que Gabriela Jimeno va dejando en la canción, presentan una distorsión tímida que imita la del sonido de los altavoces cuando es transmitido a todo volumen en un club nocturno, dispuesto a volarte las pestañas.

En palabras a JENESAISPOP, Gabriela cuenta que ‘el cielo no es de nadie’ es una «oda al sentido del amor más real, duradero y profundo» porque el amor verdadero «no se manifiesta en piruetas que pasan una vez cada mucho tiempo, sino en los pequeños actos de todos los días». La artista explica que un tipo de amor parecido al que se refiere es el amor de una madre: «Lo que hace al amor de una madre tan absolutamente incomparable es la constancia, es el hecho de que (vas a recibir amor) todos los días por la vida entera. Eso requiere muchísimo esfuerzo que levantarse un día y hacer una pelota gigante». La canción es «una invitación a querer a los otros de una manera mucho más sencilla pero que, en mi opinión, demuestra mucho más y es más hermosa y llega a cosas que valen más».