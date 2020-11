Kanye West admite la derrota presidencial pero amenaza con presentarse en 2024

Esta noche se han celebrado las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con Joe Biden (227) y Donald Trump (213) bastante cerca del empate. El nombre del ganador se conocerá en las próximas horas o días al contrario de lo que ha asegurado el propio Trump, que se ha autoproclamado ganador antes de tiempo y ha calificado las elecciones de «fraude» a pesar de todavía no se han contado todos los votos.

Quien no ha dado pie a ninguna confusión ha sido Kanye West. El rapero había podido presentar su candidatura en más de una decena de estados contra todo pronóstico, si bien no llegó a tiempo para presentarse en los 50. Sin embargo, el autor de ‘Gold Digger’ apenas ha conseguido 57.000 votos en un país de casi 330 millones de habitantes, por lo que su carrera presidencial puede considerarse un fracaso rotundo. De hecho, él mismo ha admitido la derrota en Twitter, donde ha vuelto a amenazar con presentarse a las elecciones de 2024.

Entre los estados que han repartido varios miles de votos a Kanye se encuentran Arkansas, Idaho, Iowa, Kentucky, Luisiana, Minnesota, Misisipi y Oklahoma, además de en Vermont, Colorado y Tennessee, donde mejor le ha ido al haber conseguido sumar más de 10.000 votos. Al menos uno de esos votos ha sido del propio Kanye, que se ha votado a sí mismo en Cody, Wyoming, en la que ha sido la primera vez que ejerce el derecho al voto en sus 42 años de vida.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

— ye (@kanyewest) November 3, 2020