Blas Cantó defiende Eurovisión de la burla de Rocío Monasterio, de VOX

Blas Cantó ha sido noticia este jueves por encararse en Twitter con Rocío Monasterio, diputada de VOX. Cuando esta respondía a un tuit que comparaba el lento recuento de votos de las elecciones estadounidenses con el de Eurovisión, Monasterio contestaba que el de las elecciones «es mucho mejor» que el del festival de la canción. A lo que Blas Cantó contestaba: «lávense la boca antes de hablar de Eurovisión».

A partir de este mensaje se producía un intercambio de tuits entre Blas y varios usuarios de la mencionada red social -algunos de ellos, simpatizantes del partido liderado por Santiago Abascal- que dejaba varias respuestas lapidarias por parte del cantante. Al mensaje «¿Pasabas por allí y has decidido “autorizar” de que puede hablar la gente?», el artista respondía: «Igual que ellxs autorizan lo que se le puede llamar matrimonio. A lo tuyo, que no es poco». A la orden de un tuitero de que se pusiera a trabajar, Blas contestaba que lleva trabajando «desde los 8 años», y cuando otro indicaba que «peinarse el tupé no es trabajar», el artista contraatacaba: «y comerle el culo a un nazi tampoco».

Ante el comentario de otro usuario que recriminaba a Blas meterse donde no le llaman, el cantante volvía a salir en defensa de Eurovisión: «Esto es un claro ejemplo de que no tienen ni idea de ESC. Y que no van a seguir ridiculizándonos porque no me da la gana». Finalmente, el intérprete de ‘Él no soy yo’ ha publicado un pequeño comunicado en el que defiende su acción: «No podemos arrodillarnos ante la adversidad. Eurovisión es el festival más grande de todos los tiempos, y me duele verlo herido. Se me hace un nudo en el estómago cuando alguien puede hacer comparativas en tono peyorativo sobre él. ¿Sabéis lo que trabaja RTVE para sacarlo adelante? Gente currando todo el año sin descanso para que ese día, ganemos o no, tengamos una pizca más de ilusión. Por eso, tengas la ideología que tengas, no ridiculices el trabajo de los demás».

Gracias por leer y por los mensajes bonitos. Todo mi amor para todos y para todas. ❤️ pic.twitter.com/wa6KR0Ctex — Blas Cantó (@BlasCanto) November 5, 2020

😂😂😂 ¡mucho mejor que Eurovisión! @sanchezdelreal https://t.co/rcnKxwO4mv — Rocio Monasterio (@monasterioR) November 4, 2020 Me corresponde como ciudadano y como español. Como tú. Aquí no se puede venir a adoctrinarnos, te queda claro? — Blas Cantó (@BlasCanto) November 5, 2020 Uy, me he despertado con un montón de comentarios de fachitas retrógrados. Bienvenidos a hace dos siglos. ¿Quien da más? Desahogaos aquí. Terapia gratuita. — Blas Cantó (@BlasCanto) November 5, 2020 Y comerle el culo a un nazi tampoco — Blas Cantó (@BlasCanto) November 5, 2020