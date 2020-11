Nuevo «bundle»: hazte con un vinilo de ‘Home feat Jägermusic’, con Monterrosa, PUTOCHINOMARICÓN…

Este otoño Jägermusic ha publicado un vinilo de 8 temas con colaboraciones estelares del underground nacional. El álbum llamado ‘Home feat Jägermusic’ fue creado durante el confinamiento con la idea de reactivar la escena y dentro de la iniciativa #SaveTheMusic perpetrada por Jägermeister para apoyar el ocio nocturno, sustentando el sector con el apoyo financiero de 1 millón de euros, repartido entre los más de 700 artistas participantes, procedentes de 50 países. Este disco «simboliza la creatividad más pura, aquella que surge de una situación sin precedentes y que muchos artistas han tomado como una oportunidad para experimentar y explorar sus límites».

Entre esos artistas os hemos presentado la colaboración de Monterrosa con Miqui Brightside, que fue «canción del Día» en JENESAISPOP, y otros temas tan destacados como PUTOCHINOMARICÓN colaborando con AWWZ. Pero el álbum no excluye el rock y también cuenta con la participación de Pantocrator (los de la genial ‘No te puto pilles’) con Alavedra, con el noise pop de Uniforms con My Expansive Awareness, y con temas tan inclasificables como el de Bronquio con Vera Fauna.

Podéis escuchar el disco en vuestra plataforma de streaming favorita, pero también se ha puesto a la venta una edición limitada de 1.000 ejemplares, con portada diseñada por la artista zaragozana Mercedes Bellido, y con el diseño gráfico de Aitor Baigorri. Este vinilo de edición limitada es el nuevo «bundle» o «pack especial» de nuestra tienda y se lo llevarán los primeros en comprar un tote de JENESAISPOP, hasta fin de existencias. Pincha aquí.

Os recordamos el tracklist:

1. Adriana Proenza X Oddliquor – Lo Hice Por Amor

2. AWWZ X Putochinomaricon – Vacaciones Para Siempre

3. Miqui Brighside X Monterrosa – Calor

4. Playback Maracas X Quentin Gas – San Juan

5. Bum Motion Club X Hickeys – Rough Times

6. Alavedra X Pantocrator – El Chapador

7. My Expansive Awareness X Uniforms – On My Way

8. Bronquio X Vera Fauna – Caleta