Disco de la Semana: ‘Miss a Thing’ de Kylie Minogue es una de esas canciones hechas para llorar en la pista de baile

‘DISCO‘ de Kylie Minogue es el «Disco de la Semana», ocasión que aprovechamos para ahondar en una de sus pistas destacadas. Si ‘Say Something‘ ha sido un sorprendente sencillo de presentación y ‘Magic‘ un segundo single imposiblemente eufórico y pegadizo, ‘Miss a Thing’ llega dispuesto a hacerte llorar lágrimas de felicidad en la pista de baile.

A la propia Kylie casi le hace llorar esta canción, pero por lo que le costó terminarla. En Apple Music ha explicado: «Escuché la maqueta en febrero y me encantó. Encajaba con el concepto del álbum: había en ella suficiente sonido de la música disco, pero a la vez daba la sensación de ser una interpretación fresca de la misma. La idea era volar a Los Ángeles en marzo para trabajar en ella con uno de sus autores principales, el compositor finés Teemu Brunila. Entonces llegó el confinamiento y tuvimos que trabajar de manera remota. Me dio un bajonazo con él un día: intentaba grabar una toma vocal pero estaba tan cansada y estresada que no podía. Sentía que le estaba fallando a él y que me estaba fallando a mí. No rompí a llorar, pero estuve a punto de hacerlo. Todo esto y ni siquiera nos hemos conocido (Teemu y yo) en persona. Tengo muchas ganas de poder darle un abrazo cuando se pueda».

‘Miss a Thing’ es una canción hecha para aliviar todo ese estrés en la pista de baile. Es una píldora de felicidad capturada en 4 minutos. Por sonido, además es la pista del álbum que más se asemeja al estilo nu-disco explorado por Kylie en ‘Fever’, razón por la que recuerda a otra gran canción reciente compuesta en este estilo, ‘Sweet Spot‘ de Kim Petras. ‘Miss a Thing’ suena igual de ingrávida, vaporosa y despreocupada, pero además admite cierta melancolía en una letra que habla sobre la necesidad de vivir el momento y «perder el control», de apresurarse para disfrutar por la que vida son dos días. Kylie no quiere «perderse nada»: va a amar hasta el infinito y bailar hasta el amanecer. Una canción capaz de «quitarte el peso de los hombros» aunque sea por un breve instante.