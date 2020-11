A falta de amor, Baby Queen dedica ‘Want Me’ a la asesina en serie de ‘Killing Eve’

Una de las canciones que más nos han gustado de nuestra playlist de novedades semanales «Ready for the Weekend» es ‘Want Me’, el nuevo single de Baby Queen. Se trata del proyecto de una joven de Sudáfrica asentada en Londres, que responde al nombre de Bella Latham y que escribe música desde los 10 años, si bien fue a los 16 cuando se puso en serio. En el NME se reconoce seguidora de gente como Billie Eilish y The 1975.

Baby Queen ha despuntado con la edición de 5 canciones hasta ahora, las más famosas de las cuales han sido de momento ‘Internet Religion’, que se acerca al millón de streamings en Spotify y ‘Buzzkill’, que pasaba recientemente por la 34ª edición del JNSP Song Contest de nuestros foros, presentada por el usuario wastydkyss, si bien quedando tan solo en 15ª posición. Todas formarán parte de su EP ‘Medicine’ que sale este mismo viernes, 13 de noviembre.

‘Want Me’ es una de sus producciones más llamativas, pues deja de intentar rapear o acercarse a los territorios oscuros que tanto asociamos con Lorde, para ofrecer una excitante producción en la que se alterna el uso de guitarras eléctricas con los sintetizadores, quedando cerca de lo que en nuestro país practican artistas como Brigitte Laverne. El resultado es como si la Taylor Swift de ‘Welcome to New York’ hubiera producido ‘I Kissed a Girl’ de Katy Perry.

El tema tiene un estribillo lleno de «buzz» sin renunciar a esa base un tanto italo ni a los sintetizadores de la era Kraftwerk, añadiendo un loco puente en francés y un montón de frases que entran por los ojos, como «ojalá pensara que soy guapa para poder ponerte» o «es tan típico de mí obsesionarme fácilmente / pero en mi cabeza estás en mi cuarto y te estás desvistiendo».

La artista ha explicado a DIY Mag que la canción está inspirada en Jodie Comer, la asesina en serie de ‘Killing Eve‘: «Escribí ‘Want Me’ sobre una actriz de uno de mis programas favoritos, lo cual es un poco extraño. Recuerdo verlo y pensar «vamos a ello». No me había gustado nadie en como 2 años y no tengo tiempo para ningún tipo de involucración sentimental en mi vida ahora mismo, así que me encajaba tener a una extraña como objeto de mis afectos (…) Esta canción es sobre un «crush» infantil y sobre el amor no correspondido, pero también sobre mis inseguridades y autocríticas cuando me gusta alguien».



Revelación o Timo:

Lo mejor del mes: