Amaia cancela sus conciertos en Donosti tras dar positivo en covid

Amaia ha informado en redes de que ha dado positivo en covid-19, por lo que sus próximos dos conciertos, que tenían lugar el mismo día en Donosti (e 15 de noviembre) quedan cancelados. El día 18, la artista aún participa en la iniciativa de «últimos conciertos» de la Sala Apolo de Barcelona.

La artista ha escrito: «He dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa. Estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de Donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo… Lo siento mucho y espero veros muy pronto». Después ha publicado una curiosa imagen de ella convaleciente, con la mascarilla puesta, y satisfaciendo sus «caprichos de enferma».

La autora de ‘Pero no pasa nada‘ estrena esta tarde una actuación en directo pre-grabada de ‘El encuentro’, su nuevo single con Alizzz. El tema se aproxima a los 2 millones de streamings en Spotify y va camino de convertirse en el mayor éxito de la carrera de la navarra. El tema se mantiene actualmente en el número 59 del top 200 de singles más escuchados en Spotify España, más o menos donde entró hace unas semanas, cuando los singles en solitario de Amaia han solido desaparecer de la lista a muy poco días de registrar su primera entrada.

hola😔 he dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa🤒 estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo… lo siento mucho y espero veros muy pronto🥺❤️

— amaia (@amaiaromero) November 11, 2020