Ladilla Rusa cantan a un amor perdido por culpa del «metro y medio de distancia»

Ladilla Rusa han publicado estos días su segundo single de 2020. El primero era ‘Macarrones pop‘, que el pasado mes de julio pasaba por nuestra sección «Canción Del Día» por su divertida interpretación de la amistad que unía a Michael Jackson y Paul McCartney, con Tony Genil también de por medio.

El nuevo single de Ladilla Rusa está inspirado en la pandemia, como no podía ser de otra manera, y en concreto utiliza el «metro y medio de distancia» de seguridad que es obligatorio guardar en establecimientos públicos como los supermercados, para ofrecer el relato de una historia de amor truncada por eso mismo, la distancia. El grupo resume: «Un chico y una chica se gustan en la cola de un supermercado. Deciden cumplir escrupulosamente con la normativa sanitaria y mantener un metro y medio de distancia, porque ante todo son buenos españoles. Una canción de amor (imposible) en tiempos de pandemia».

‘A un metro y medio de distancia’ es una canción típica de Ladilla Rusa por el estilo que emplea, que hay que adscribir a la tecno-rumba de Camela. La letra relata ese amor imposible de consumar que nace en la cola de un supermercado y que crece en plena calle, cuando los personajes interpretados por Víctor F. Clares y Tania Lozano (en el videoclip disfrazados de típicos jóvenes españoles de extrarradio) se encuentran por la calle y terminan de enamorarse, separados solo por sus mascarillas. Uno de los versos dice: «tan solo verle los ojos y la frente, sentí un flechazo así de repente, lleva bozal y no le puedo besar, y no me importa si le falta algún diente». Un tema con su fondillo patriótico en esas menciones a lo español y a las directrices del Gobierno, aunque el dúo lo exprese desde el humor y puede que desde la parodia.