Dolly Parton financió la vacuna de Moderna con 1 millón de dólares en abril

Esta semana la empresa estadounidense Moderna ha anunciado que la vacuna experimental que ha desarrollado para combatir la covid-19 tiene un 95% de eficacia, la cual es superior a la anunciada por la empresa alemana Pfizer hace tan solo unos días, del 90%. Las bromas con el ‘Mira una moderna’ de Putilatex se hacían solas pero resulta que dicha empresa ya escondía una relación musical.

Dolly Parton, icono del country, autora de canciones históricas como ‘Jolene’ o ‘Coat of Many Colors’ y recientemente de un disco navideño que salía en octubre, se encuentra entre las personas, empresas, organizaciones… que han destinado dinero de su propio bolsillo a la creación de la dichosa vacuna que debe salvar al mundo. El pasado mes de abril, la autora de ‘9 to 5’ anunciaba su propósito de donar un millón de dólares al Vanderbilt University Medical Center de Nashville, centro en el que se ha gestado la dosis, y anunciada su eficacia pasados ya varios meses, la buena de Dolly aparece mentada entre las personas que han apoyado económicamente el desarrollo de dicha vacuna, en el artículo publicado por la conocida revista médica New England Journal of Medicine.

Como informa Rolling Stone, Moderna estima que para finales de 2020 pueda tener listas dosis suficientes para vacunar a 10 millones de personas, cifra que aumentaría a 250 millones a finales de 2021.

I want everyone to know that Dolly Parton gave us Buffy the tv series, the song 9 to 5, Dollywood, and of course the Covid vaccine. https://t.co/mCPB3QlCpZ

— Kevidently (@Kevidently) November 17, 2020