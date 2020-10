Dolly Parton hace llorar a un presentador cantando una canción tradicional

Dolly Parton se ha pasado esta semana por el programa de Stephen Colbert para hablar de su libro. Sí, como Francisco Umbral. El 17 de noviembre, la artista publica ‘Songteller’, un libro en el que repasa su vida a través de sus letras. Ya os habíamos contado que la autora de ‘Coat of Many Colors’ se ha adelantado lo más grande publicando un nuevo álbum de villancicos a principios de octubre.

El paso de Dolly por el programa de Colbert es noticia después de que la artista haya hecho llorar al presentador tras arrancarse a cantar una canción de la nada. Lógico si se tiene en cuenta que la canción en cuestión es una verdadera tragedia romántica: ‘Bury Me Beneath the Willow’ está narrada desde el punto de vista de una mujer que desea morir y ser enterrada «debajo de un sauce» después de descubrir que su prometido la ha engañado con otra, de manera que este llore su pérdida. La letra dice: «mañana era el día de su boda, ¿dónde puede estar él? Él se ha ido a casarse con otra, y ya no siente nada por mí».

El vídeo bajo estas líneas muestra que un Stephen Colbert especialmente sensible debido a la difícil situación actual empieza a llorar y a ponérsele la piel de gallina en cuanto Dolly empieza a cantar la canción. Al final ella descubre el drama que ha provocado y le espeta al presentador: «mejor me piro antes de que te mueras de pena y no puedas terminar el programa».

‘Bury Me Beneath the Willow’ es una canción de folk tradicional que fue registrada por primera vez en el año 1906, si bien su autor se desconoce. La canción alcanzó gran popularidad en los años 30 gracias a la versión de The Carter Family.