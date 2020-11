Las mejores canciones del momento: noviembre 2020

Este lunes reorganizamos nuestra playlist con lo mejor del momento, dominado por Kylie Minogue, que ha pasado recientemente por nuestra sección «Canción del Día» hasta en dos ocasiones con motivo de la edición de ‘DISCO’. También fueron «DISCO» de la semana Delaporte y Ela Minus. Han contribuido a que el mundo del pop sea más entretenido Ariana Grande, Baby Queen, Little Mix, Rina Sawayama y RAYE, mientras que el puntito rock nos lo ha dado Bessie Turner o la canción protesta de La Trinidad. En la sección folk tenemos a Maria Rodés con La Estrella de David, Eels y Adrianne Lenker.

Triunfan en nuestro país C. Tangana, Bad Bunny y Bad Gyal y deberían hacerlo aunque fuera a otro nivel los temas nacionales de El Último Vecino, Amatria, GUINEU, Novio Caballo y dani con La Casa Azul. Nos han entusiasmado las revelaciones de Maren y La Cebolla, cada una en un estilo completamente diferente.

Entre las canciones que dividieron a la redacción, pero que os presentamos porque tuvieron sus defensores, lo nuevo de Foo Fighters y lo nuevo de Billie Eilish. Completamos la playlist del mes con el hit ‘La nota’, beabadoobee y Miranda! con Javiera Mena.

Hot Chip, Jarvis Cocker / Straight to the Morning

Kylie Minogue / I Love It

Little Mix / Sweet Melody

Bessie Turner / Down 2

Baby Queen / Want Me

RAYE / Love of Your Life

C. Tangana, Niño de Elche, La Húngara / Tú me dejaste de querer

Joe Crepúsculo / Calaveras negras

El Último Vecino / Nostalgia

Amatria / Una voz

Maren / La estación espacial de Teruel

dani, La Casa Azul / Si te vas

La Cebolla, Negro Jari / A lo mío

Bad Gyal, Juanka / Blin Blin

Bad Bunny, Jhay Cortez / Dakiti

Delaporte, Arkano / Rica rica

Foo Fighters / Shame Shame

Ela Minus / el cielo no es de nadie

Rina Sawayama / XS

Billie Eilish / Therefore I Am

Ariana Grande, Doja Cat / motive

Myd / Together We Stand

Maria Rodés, La Estrella de David / Hacer el amor

Eels / Are We Alright Again

Adrianne Lenker / anything

La Trinidad / La Clase Media

beabadoobee / Emo Song

Manuel Turizo, Rauw Alejandro, Myke Towers / La nota

Miranda!, Javiera Mena / Entre las dos

Kylie Minogue / Miss a Thing

GUINEU / Putu Any

Novio Caballo, Viva Suecia, Axolotes Mexicanos / Celebritis