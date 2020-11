RAYE visita la disco para postularse como el «amor de tu vida»… y para amargarte la existencia

RAYE publica hoy uno de los singles destacados de la semana. ‘Love of Your Life’ es el enésimo sencillo de su próximo EP, un ‘Euphoric Sad Songs’ que verá la luz el 20 de noviembre. Entre los singles que ya podían escucharse del EP se encuentra aquel estupendo medio tiempo llamado ‘Natalie Don’t‘ que también pasaba por nuestra sección «canción del día» hace unos meses.

Al mencionado ‘Natalie Don’t y también a los singles previos ‘Love Me Again’, ‘Please Don’t Touch’ y ‘Secrets’, todos ellos temas entre el EDM, el electro-pop, el synth-pop y el pop escandinavo, se suma ahora un ‘Love of Your Life’ que despunta por su sonido disco-pop… precisamente cuando llega al mercado el «disco disco» de Kylie Minogue llamado ‘Disco’ en un año en que este género musical ha protagonizado un «revival» tanto desde el mainstream (Dua Lipa, Lady Gaga) como desde un lugar más alternativo (Jessie Ware, Róisín Murphy).

¿Qué tiene que ofrecer RAYE en este estilo? En primer lugar, una divertida canción que merece ser otro de sus éxitos. Y en segundo, una letra llena de humor autocrítico en la que RAYE nos viene a contar que puede ser el «amor de nuestra vida»… a pesar de que compartir vida con ella sería un verdadero infierno. Lo dice ella misma: «puedo ser intensa, estar un poco obsesionada, pero apuesto a que jamás verás a una pesadilla mejor vestida» canta antes de ir más allá: «probablemente no podrás dormir, dos veces a la semana me da una depresión de caballo, puedo llorar y al segundo estar riendo».

En ‘Love of Your Live’, la vida de pareja parece la peor decisión imaginable. «Haré que te confundas, te podría dar algo que perder, te despertaré por las mañanas cantando mis penas en el baño, no fregaré tus platos, dormirás con mi pelo en la cara y mis piernas enredadas en tu cintura», canta la artista para quedarse tan pancha con la sentencia siguiente: «no te daré espacio alguno». Dispuesta a amargarle la existencia a su persona amada hasta el fin de los tiempos, al menos el sonido de ‘Love of Your Live’ sí ofrece un remedio para los males del día a día.