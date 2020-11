Escucha lo nuevo de Kylie Minogue, Miley Cyrus con Stevie Nicks, System of a Down, Kaydy Cain…

Hoy viernes publica su esperado nuevo álbum Kylie Minogue, un ‘DISCO’ dedicado a la pista de baile de los 70 y 80 que ya está siendo comentado en nuestros foros. También Little Mix presentan su nuevo trabajo, ‘Confetti‘. Por su parte, BENEE debuta con ‘Hey u x’, Neil Young edita el directo ‘Return to Greendale’, Tunng vuelven con ‘Dead Club’, Ólafur Arnalds lanza ‘some kind of peace’ y el británico Novo Amor presenta ‘Cannot Be, Whatsoever’.

Entre los singles que ven hoy la luz en las plataformas de streaming hay que destacar el nuevo de C. Tangana con La Húngara y Niño de Elche, el cual el primero ha descrito como el «más importante de su carrera». La gran curiosidad del viernes es el nuevo dueto de Miley Cyrus con Stevie Nicks en un «mash-up» oficial de ‘Midnight Sky’ y ‘Edge of Seventeen’ aprovechando que la primera canción se basaba de manera bastante prominente en la segunda. También están disponibles desde hoy los nuevos remixes de ‘Hawái’ de Maluma con The Weeknd y de ‘Mood’ de 24kGoldn e iann dior con Justin Bieber y J Balvin.

Entre las novedades que podrás escuchar desde hoy en nuestra playlist actualizada, nuevos temas de Paloma Mami, Kaydy Cain, Selecta con Bejo y Geni Colegui, DEVA, Cora Yako, Bree Runway con Missy Elliott, La Cebolla, Pablo Alborán o Raphael con Luis Fonsi.