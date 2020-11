Rigoberta Bandini adapta a los nuevos tiempos la inquietud del embarazo de ‘Cuando tú nazcas’

La carrera de la barcelonesa Rigoberta Bandini sigue ascendiendo: en estos momentos tiene dos canciones entre los virales nacionales de Spotify y ambas pistas, ‘In Spain We Call It Soledad‘ y ‘Too Many Drugs’, superan ya el medio millón de reproducciones. La cantante actúa el 23 de enero en el Teatro Reina Victoria a las 12.00 de la mañana como parte del ciclo Madrid Brillante y quedan muy pocas entradas a la venta.

Su nuevo single es una versión, pero que le viene como anillo al dedo y a nosotros también, por varias razones. La cantante nos había anunciado durante una entrevista que preparaba una «cover» de Beethoven, pero finalmente lo que nos encontramos es una adaptación de Mocedades de Beethoven. El grupo liderado por Amaya adaptó el segundo movimiento de ‘La 7ª sinfonía’ del célebre compositor en dos ocasiones: en 1975 en el tema llamado ‘Dieron las doce’ como parte de su álbum ‘La otra España’, y en 1983 como parte de un disco llamado secamente ‘La música’.

A Rigoberta Bandini le viene que ni pintada la canción porque este año ha sido madre. Así lo explica ella misma en nota de prensa, donde se revela también que descubrió la canción entre los viejos vinilos de sus padres. «Entiendo la música como una rastreadora de emociones humanas y no me siento muy fiel a ningún género. Por eso no me da miedo explorar territorios aparentemente pasados de moda. Sólo quiero que la gente sienta cosas. Y nadie me puede negar que para eso Beethoven y Mocedades son muy buenos aliados».

Y a nosotros también nos va bien esta versión, para empezar porque no encontramos la original en las plataformas de streaming, pese a que sí hallamos el álbum de Mocedades ‘La vuelta al mundo de Willy Fog’ que se editó en el mismo sello, CBS, el año siguiente. Los caminos del mundo editorial son inescrutables, pero en cualquier caso, es también ocasión de disfrutar de una producción actualizada de la canción, que según su equipo ha tratado de incorporar guiños al reggaetón (su caja de ritmos típica) y al dubstep, recortando un minuto y haciéndola menos prog y más pop. Lo mejor sigue siendo la esencia de la composición, una letra inquietante sobre una melodía que no puede ser más tensa. ¿Estamos ante una canción gloriosa y bella o encierra realmente un punto terrorífico? De manera realista, ‘Cuando tú nazcas’ parece retratar el embarazo como un período lleno de interrogantes, dudas e inseguridad, no solo de felicidad y «gracia».

Rigoberta Bandini ha hecho unas ligeras modificaciones en la letra, prescindiendo de la cita a la Navidad, por ejemplo, y acentuando las referencias a la naturaleza. La canción es optimista, pues habla sobre la esperanza de traer a este mundo un bebé, pero sobrevuela la duda de que este mundo no sea un mundo mejor cuando ese niño «nazca». Detrás de frases como «ojalá puedas ver el sol y si aún existe el mar tan azul» y «ojalá que los bosques sigan donde están, que cuidemos siempre nuestro mar» se esconde el temor de que no sea así, en lo que podrían ser referencias a su vez al cambio climático. Una canción, pues, llena de temores y preguntas que no ha perdido vigencia en estos 37 años.









Lo mejor del mes: