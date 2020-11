¿Interesa en 2020 una colaboración entre Britney Spears y Backstreet Boys?

Britney Spears verá publicada este viernes una reedición en vinilo de ‘Glory‘ con dos temas inéditos y remixes. ‘Swimming in the Stars’ y ‘Matches’ son presumiblemente dos temas descartados de la secuencia final de ‘Glory’ que han sido rescatados para la ocasión, y especialmente el segundo está dando que hablar en redes y foros de música pop por supuestamente tratarse de una colaboración con Backstreet Boys.

En Popjustice, al menos dos usuarios confirman de primera mano esta información y uno de ellos da por verídica la supuesta letra de la canción que puede leerse en Genius. Incluso describe la producción de ‘Matches’, en la que encontraríamos un «drop» en el lugar del estribillo y la voz procesada de Britney, que por momentos sonaría como una «cyborg». Este usuario, un veterano del foro, señala que la canción es «muy buena» si bien «básica» y que podría haber sido un éxito de haber visto la luz hace unos años.

La idea de una colaboración entre Britney Spears y Backstreet Boys suena anacrónica en la era de Dua Lipa, Post Malone y Ariana Grande. Habría tenido sentido en 1999, cuando la cantante y la boy band triunfaban simultáneamente en las listas de éxitos, y la primera adelantaba la llegada de ‘Millenium’, el disco de Backstreet Boys de 2000, en una nota de voz escondida en su propio disco de debut. En pleno 2020, un descarte de ‘Glory’ -un disco del que muy pocos han oído hablar en realidad- no reavivará las carreras de ninguno de ellos.

Sin embargo, no extraña tanto en la era de la nostalgia monetizada a través de libros, documentales y festivales de música dedicados a multitud de «one-hit-wonders» de los que la generación Z jamás ha oído hablar, que esta colaboración pueda existir. Es cierto que la música nueva de los primeros ya no interesa, pero ellos siguen triunfando encima del escenario gracias a la nostalgia. Y Britney, que ha prosperado a lo largo de las décadas más que sus compañeros, siempre tendrá un lugar en la historia por el puñado de hits históricos que ha interpretado (algunos bastante recientes). De existir tal colaboración y quedar como mera anécdota, desde luego no hará daño a nadie…