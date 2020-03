WTF: Britney pide a la cuarentena amor, conexión, “redistribución de riqueza y huelga”

Britney Spears está ausente de la música, pero eso no significa que se haya olvidado del pueblo, y en su último post de Instagram, la cantante ha animado a todos sus seguidores en cuarentena a seguir queriéndose los unos a los otros y a mantener el contacto (virtual) en estos días de aislamiento social, y también ha mandado un mensaje a favor de la “redistribución de riqueza” y de la “huelga”, convirtiéndose en el nuevo icono del proletariado.

Las palabras compartidas por Britney en Intagram pertenecen a un texto de la escritora Mimi Zhu y se han hecho virales en Twitter bajo el hashtag #camaradaBritney. Las tres rosas rojas usadas por la artista en la leyenda de su publicación incluso han llamado la atención de los Socialistas Demócratas de América. Algunos usuarios han expresado su sorpresa ante el devenir comunista de Britney Spears, que en 2013 cantó un tema llamado ‘Work Bitch’ que terminó con el paro mundial, pero otros han recordado que Britney ya anunció que redistribuiría su riqueza hace unos días en Instagram, cuando se ofrecía a comprar productos de primera necesidad a sus seguidores. Otros han añadido que desde siempre ‘Toxic’ ha sido una crítica del capitalismo, ‘I’m A Slave 4 U’ de la explotación laboral y ‘Gimme More’ una llamada a la subida de salarios.

La llamada a la revolución socialista de Britney aún ha de llegar a oídos de Bernie Sanders, quien también ha hecho sus pinitos en la música al margen de su afiliación con grupos como Vampire Weekend o Bon Iver, pero después de descubrir el dubstep estaba claro que Britney no iba a dejar de sorprendernos.

Britney Spears calls for Americans to 'redistribute wealth, strike' during coronavirus https://t.co/A9WzdHmCws #COVID19

Britney Spears seemingly called for the redistribution of wealth and a general strike on Monday, "regramming" a post and adding three emoji roses, a symbol commonly used by the Democratic Socialists of America. https://t.co/cpFBX1ira3

A lot of people are shocked by Britney Spears' hard-left turn but just look at her songs.

Toxic? Clearly a critique of late-stage capitalism.

Gimme More? About demanding higher wages through collective bargaining.

I'm A Slave 4 U? The plight of being a wage slave.

— jordan (@JordanUhl) March 24, 2020