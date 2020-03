La Canción Del Día: el dinero es solo “papel higiénico” para U.S. Girls en ‘4 American Dollars’

U.S. Girls acaba de publicar un estupendo álbum en el que ha seguido explorando temas ya habituales en su repertorio como el machismo, el medioambiente o el capitalismo. El álbum se abre de hecho con un tema llamado ‘4 American Dollars’ (que acortado a siglas da el nombre de su sello, 4AD) que habla de dinero, riqueza y clase, dentro de la que sin duda es una de las canciones más adictivas de la carrera de Meg Remy.

La autora de ‘Mad as Hell’ sabe cómo hacer buenas canciones pop que además son abiertamente políticas, y ‘4 American Dollars’ es una de ellas. Podemos situar su estilo de disco clásico en el sonido de los Bee Gees, y en concreto en el de canciones como ‘More than a Woman’, pero ‘4 American Dollars’ no es una canción de amor para el dinero, de hecho es un alegato en contra de él, en concreto contra la acumulación de riqueza. La letra habla de paraísos fiscales y de gente que vive en un “mundo de ensueño sin dinero en efectivo actuando como si no fuera obsceno” para llegar a una conclusión existencialista: no importa cuánto dinero tengas, “todos vamos a morir y esa es la única verdad”. Consecuente, Remy comete en ‘4 American Dollars’ la acción radical de conformarse con los 4 dólares que tiene, pero va más allá además usando una famosa cita de Martin Luther King en la que defendía ayudar a los más necesitados: “el dinero en efectivo ya no está de moda, no te preocupes, nos va a dar para vivir, ¿qué te parece si te doy 3 dólares y yo me quedo con 1?”

Este gran ejercicio de pop de U.S. Girls, muy elegante en su uso de cuerdas y percusiones, llega a su cumbre con el grito de guerra final, en el que Remy y sus coristas hacen un escalofriante repaso por las monedas internacionales que incluso podría usarse en las escuelas, antes de pronunciar “no dinero” como queriendo que rime con el apellido de Robert DeNiro. Más pop todavía es el videoclip de la canción, que imita los anuncios de iPod de los primeros años 2000, los cuales Remy detesta por su uso descarado del color y de la forma humana para vender. Ha explicado a Pitchfork: “Fue difícil trabajar con esta estética porque me parece espantosa. Pensaba: ¿esto funciona? No estoy segura porque lo odio. Pero eso significa que realmente dimos en el clavo”. En la misma entrevista cuenta que descubrió que China inventaró la moneda de papel al mismo tiempo que el papel higiénico y que esto le reafirmó en su postura en contra del dinero: “literalmente nos estamos matando los unos a los otros por lo que es esencialmente papel higiénico”. Muy oportuna la declaración a día de hoy…