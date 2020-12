«10 fotos que»: La estatua de cera de Rosalía, las galletas de Lady Gaga, la burla de Harry Styles a la masculinidad…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

La estatua de Rosalía

No eres icono de nada hasta que alguien no hace una estatua de cera espantosa de ti. Aunque, a decir verdad, la reproducción de Rosalía que puede verse en el Museo de Cera de Barcelona no está TAN mal(amente). Las hemos visto muchísimo peores. O quizá depende del ángulo.

Bruno Mars no se ralla con los premios

Las nominaciones a los Grammys han sido de lo más polémicas: The Weeknd los ha llamado «corruptos» por ignorarle, The Killers han bromeado sobre el asunto a costa de Donald Trump… y Bruno Mars, que es un tío listo, como el meme, ha dicho una verdad absoluta: «si no sacas música no puedes perder ningún Grammy». ¡Obvio!

Tommy Cash, en el hospital

El rapero estonio es humano aunque por sus delirantes videoclips, en los que se transforma en cosas impensables, no lo parezca, y estos días ha anunciado a sus seguidores que se encuentra hospitalizado, aunque sin desvelar el motivo: «todo irá bien, solo tendré que pasar el fin de semana en el hospital». Le deseamos una pronta recuperación.

Arca y Jedet, amigas

He aquí un «crossover» de los que nos gustan: Arca, una de nuestras creadoras de contenido favoritas, pues aparece en esta sección cada dos por tres; y Jedet, la actriz e «influencer» que acaba de encarnar a una de las épocas de La Veneno en la serie del mismo nombre dirigida por Los Javis, juntas en una foto. Y ya está, esa es la noticia.

Bad Bunny medita a su manera

Sentado con las piernas cruzadas frente a unas enormes hojas y sujetando una copa de vino, Bad Bunny hace como que medita al ritmo de ‘LA NOCHE DE ANOCHE’, su tema con Rosalía, que está siendo un gran éxito. Nada mejor que ver a un artista influyente y todopoderoso, nada menos que el más escuchado del año en todo el mundo, hacer el bobo de esta manera.

Las uñas de Billie

La moda de las uñas de gel no para y Billie Eilish puede haberse pasado el juego con su último «look». La cantante, que actualmente triunfa con su single ‘Therefore I Am‘, lleva unas uñacas tan grandes que podría patinar encima de ellas. ¡Si parece que ha doblado la propia extensión de sus dedos!

Las Oreo llegan a ‘Chromatica’

Lady Gaga ha decidido que, si algo le faltaba a la era de ‘Chromatica‘, ahora que no hay conciertos que hacer, eran galletas Oreo. Como Christina Aguilera en su momento, la autora de ‘Rain On Me’ se ha asociado a la conocida marca de galletas para presentar su propia versión colorida de estas, y lo cierto es que tienen buena pinta, aunque lo que mola de verdad es el envoltorio.

Janelle Monáe, de niña a diva

El 1 de diciembre es el cumpleaños de Janelle Monáe, y la artista lo ha celebrado en Instagram sumándose al «challenge» en redes sociales de «cómo empezó / cómo está yendo». Y si la primera foto muestra a la cantante de pequeña tal y como Dios la trajo al mundo, la segunda no se queda atrás, pues muestra una Janelle completamente en bolas, posada encima de una roca, como caída de un ovni. «Mi traje favorito», escribe.

Sarah Harding de Girls Aloud da noticias

He aquí un post más serio: Sarah Harding de Girls Aloud ha vuelto a dirigirse a sus seguidores después de desvelar, el pasado mes de agosto, que se encuentra luchando contra un cáncer de mama que ha «avanzado a otras partes de su cuerpo». La cantante, que está a punto de publicar sus memorias, ha escrito: «no puedo negar que las cosas están siendo duras ahora mismo pero estoy haciendo todo lo que está en mi mano para ser valiente y luchar».

Harry Styles pasa de tu masculinidad tradicional

Para terminar, el simpático post de Harry Styles. Estos días, la tertuliana conservadora Candace Owens ha dicho que la portada de Harry para Vogue es un «ataque hacia los hombres masculinos», a lo que Harry ha contestado con la siguiente foto y el texto: «traed de vuelta a los hombres masculinos». No sabemos qué idea tiene Candace de la masculinidad… ni nos importa.