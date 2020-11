Billie Eilish te dice que «no es tu amiga» en el hip-pop distorsionado de ‘Therefore I Am’

Billie Eilish publica su nuevo single, ‘Therefore I Am’. La artista había indicado sentirse “muy emocionada” por que este tema vea la luz, mientras FINNEAS había escrito -en sus stories- que «queda mal que lo diga yo, pero este tema es una puta pasada». Estamos ante una producción marca de la casa que es a su vez una de las más hip-hoperas publicadas por la artista, si bien su gusto por las voces distorsionadas, los sonidos siniestros y las melodías de cabaret oscuro a lo Melanie Martínez sigue bien presente en la grabación. Un precedente a ella podría ser ‘my strange addiction’. El sencillo videoclip de ‘Therefore I Am’, dirigido por la propia Billie, muestra a la artista paseándose por un centro comercial, acompañada solo de la persona que la está grabando con la cámara.

La portada que presentaba Billie para este nuevo sencillo de filosófico título muestra el busto de un hombre rompiéndose en pedazos, si bien es difícil dilucidar si dicho busto pertenece a René Descartes, autor de la frase “yo pienso, luego existo” en la que se inspira su título. Mientras el público solo puede intentar adivinar cómo sonará este corte, la cantante, que tiene sinestesia, ya había indicado -también en sus stories- que asocia su sonido al color naranja.

‘Therefore I Am’ es el tercer single que Billie Eilish publica este año después de ‘No Time to Die’, el tema para esa película de James Bond que sigue sin ser estrenada por culpa de la covid; y de ‘my future’, que este verano sorprendía con su sonido próximo al jazz-soul de la primera Amy Winehouse. Sin embargo, este año ha sido ‘everything i wanted’ -publicado a finales de 2019- el que mejor recepción comercial ha obtenido.

Aún queda por estrenar, ya el año que viene, el nuevo documental sobre Billie Eilish anunciado en septiembre, y que llegará a cines y a Apple TV+ el próximo mes de febrero. La artista, que recientemente se ha apuntado a la moda de los conciertos transmitidos por streaming, sigue trabajando en el sucesor de su exitoso debut.