‘My Future’: ¿una balada ambiental para el regreso de Billie Eilish?

En unas horas (pocas: aunque se anunció para el jueves 30 de julio, el horario de la costa oeste norteamericana hará que a España llegue hacia la 1 de la mañana del viernes 31) estará con nosotros ‘My Future’, el anunciado nuevo single que marca el regreso a la música de Billie Eilish. Una canción que aún no sabemos si forma parte del segundo largo de la joven estrella californiana tras el boom de ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?‘ el año pasado, pero que igualmente mantiene muy pendiente a público y prensa (la especializada y la generalista). Y, tras revelarse su portada un par de días atrás, hace unas horas daba otra pista en forma de teaser.

Un fragmento de audio de apenas 20 segundos en los que, sobre un tenue, casi sugerido, fondo instrumental con un teclado, Billie canta dramáticamente las líneas «Can’t you hear me? / I’m not coming home / Do you understand? / I’ve changed my plans» («¿No me oyes? / No voy a casa / ¿Me entiendes? / He cambiado mis planes»), que parecen disponer una ruptura, ya sea sentimental o incluso familiar. El corte presentado parte del segundo 40 de la canción y culmina en el primer minuto, aproximadamente. Teniendo en cuenta que la canción es más bien corta (2:47), lleva a aventurar que este esperado ‘My Future’ sea una suerte de balada ambiental… a no ser que dé un giro inesperado. Lo cual tampoco es descartable, conociendo el estilo de producción de su hermano FINNEAS, si se confirma (como parece casi evidente) su participación en ese papel.

‘My Future’ será la tercera canción inédita que publica Billie tras su exitoso álbum debut, y la segunda de este año, si bien la anterior se enmarcaba dentro de la banda sonora de la nueva película (pendiente de estreno) de James Bond, ‘No Time to Die‘ (tituladas ambas así). Al margen de que se anuncie ese ansiado segundo largo o no, en nuestro país esperamos la confirmación –ya insinuada– de que O’Connell actuará el año que viene en Mad Cool, tras la frustrada edición de este año en cuyo cartel ya figuraba.