Billie Eilish publica la semana que viene ‘My Future’, ¿avance de su segundo disco?

Hoy Billie Eilish ha sorprendido a todos anunciando la publicación de algo titulado ‘My Future’ el próximo jueves, 30 de julio. A todas luces parece ser una nueva canción de la gran nueva estrella del pop mundial. O eso queremos asumir la prensa musical y fans de todo el mundo de la jovencísima –el pasado diciembre cumplía los 18 años– artista californiana. Lo ha comunicado con la primera publicación en sus redes sociales en más de un mes: una imagen de ella misma subida a la azotea de un edificio en su Los Ángeles natal, ataviada con un chandal gris y una mascarilla anti-Covid de color negro, y un escuetísimo mensaje dando los datos de esta publicación.

No hay, por tanto, más datos relacionados con este lanzamiento, por el momento. Pero sí hay una cierta esperanza de que estemos ante el primer adelanto de su segundo disco tras el exitoso y celebrado ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?‘, su álbum debut. Al frustrarse su segunda gira mundial, que comenzó a desarrollar pero hubo de ser cancelada a causa de la pandemia de Covid-19, quizá haya tenido tiempo de avanzar junto a su hermano FINNEAS en la creación de ese tan ansiado nuevo trabajo.

No podemos decir que haya dado pistas en sus redes sociales, que ha dedicado en los últimos meses sobre todo a apoyar el movimiento Black Lives Matter. Y no parece que ‘My Future’ se trate, dado el silencio de la barcelonesa, de ese single con Rosalía que, cuando esta avanzaba ‘TKN’ –single con Travis Scott–, decía tener a punto. En cambio, ese segundo trabajo era una realidad desde finales de 2019, haciéndose público entre premio y premio que tanto ella como su hermano –co-autor y productor principal de su música– estaban inmersos en él. No sería descabellado pensar, por tanto, que vea la luz de cara a un 2021 en el que se confía que pueda retomar su tour –de manera oficiosa, un medio generalista la daba por confirmada en la edición de Mad Cool 2021, después de que se hubiera pospuesto la edición de este año en la que ejercía de gran reclamo junto con Taylor Swift–. O incluso este mismo año, quién sabe. ¿Os imagináis que se hace, precisamente, un Taylor Swift? ¿Por qué no soñar?

En todo caso, ‘My Future’ no será la única canción que publica Eilish publicaba tras el lanzamiento de su álbum debut. A finales de 2019 lanzaba la preciosa ‘everything i wanted‘, que se convertía en otro gran éxito para Billie y Finneas –al que, por cierto, iba dedicada la canción–: sus streamings superan hoy ampliamente los de singles tan celebrados como ‘ocean eyes’ o ‘wish you were gay’, mostrando además cierta madurez en su sonido. En ese momento hablaba de dos singles post-disco, pero no era hasta varios meses después, ya en 2020, que conocíamos otra canción.

Hablamos de ‘No Time to Die’, tema principal para la banda sonora de la nueva película de la franquicia James Bond, ‘007: sin tiempo para morir’. Un papel para el que Billie parecía la idónea tanto por su papel preponderante en la industria musical como por su capacidad para el dramatismo y la oscuridad. En ese sentido, ‘No Time to Die‘ no decepcionaba, y sacaba buen partido de los espectaculares arreglos orquestales del oscarizado Hans Zimmer, sabiendo mantener el tono clásico de los temas Bond sin renunciar a su personalidad –Finneas continuaba dando su pátina característica a la producción–. De hecho, el tema comenzó haciendo muy buenas cifras de streaming, pero que obviamente se desinfló al detenerse la maquinaria promocional del film cuando estalló la crisis del coronavirus, se cerraron las salas de cine y se paralizó su estreno –ahora mismo se prevé para el día 12 de noviembre–.

En última instancia, como decíamos, Billie daba los primeros conciertos de una nueva gira, con nueva escenografía y repertorio, justo cuando en Europa comenzaban a preocupar los contagios de Covid-19 en Italia, y al extenderse a EEUU, se veía forzada a cancelar todos los conciertos previstos. En ellos era muy sonado un interludio en el que, a través de un vídeo, la joven O’Connell abordaba las críticas hacia su cuerpo. Muchos internautas habían hecho –de manera repugnante, añado– comentarios sobre su figura a causa de la ropa holgada que acostumbra a lucir, precisamente debido a las inseguridades que sufría por las críticas. En el vídeo titulado ‘Not My Responsibility’, que hace pocas semanas subía íntegramente a su perfil oficial de Youtube, hace frente a esos comentarios mientras se despoja de prendas hasta quedarse frente a la cámara en ropa interior.