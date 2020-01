La Canción Del Día: la luminosidad de ‘everything i wanted’ ha vuelto a dar a Billie Eilish otro hit

Billie Eilish ha logrado otro hit importante en su carrera con ‘everything i wanted’. Este tema publicado el pasado mes de noviembre mantiene unas escuchas diarias estupendas en Spotify a día de hoy, de unos 3 millones, y se mantiene dignamente en el top 13 del chart global de Spotify tras haber alcanzado posiciones muy buenas en toda Europa (ha sido número 1 en Irlanda o Noruega) y en los dos mercados principales: Reino Unido, donde ha sido top 3, y Estados Unidos, donde ha sido top 8.

Si hace 10 años me hubieran dicho que una canción como ‘everything i wanted’ iba a ser tan exitosa, no me lo habría creído. Pero son otros tiempos y el disco de Eilish, producido por ella y por su hermano, Finneas O’Connell, y nadie más, en la habitación de su casa, ni siquiera en un estudio profesional, ha sido el más vendido de 2019. Las producciones “de habitación” hoy copan las listas de éxitos y ‘everything i wanted’ destaca de hecho por su sonido íntimo y artesano, obra de un Finneas que hoy trabaja con Selena Gomez o Tove Lo, pero cuyo sonido para Eilish sigue siendo muy identificable por su cercanía (la voz) y minimalismo (la producción).

‘everything i wanted’ conecta con la temática de ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO GO?’ necesariamente, pues está basada en un sueño que Eilish tiene un día, en el cual la cantante decide suicidarse desde el Golden Gate Bridge de Manhattan (de ahí que la portada del single sea una pintura de este puente obra del pintor británico Jason Anderson) y descubre, para su horror, que a nadie le importa. En este delicado y luminoso medio tiempo basado en una atmosférica melodía de piano, y que puede recordar al infravalorado ‘WHEN I WAS OLDER‘ (ambos temas han sido incluidos en una reedición del álbum), Eilish utiliza la metáfora del suicidio para explicar lo indigna que puede llegar a sentirse ante la fama que ha alcanzado (algo que ha expresado en numerosas ocasiones); pero el mensaje último de ‘everything i wanted’ es uno de amor fraternal: cuando Eilish despierta en la canción de ese sueño que es más bien una pesadilla, lo hace reconfortada con la presencia de su hermano. El sentimiento es mutuo y el videoclip de ‘everything i wanted’, dirigido por Eilish y recién estrenado, muestra cuán lejos pueden llegar a ir los hermanos para mantenerse unidos.