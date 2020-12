RAYE / Euphoric Sad Songs

RAYE lleva un tiempo curtiéndose en el mundo del pop. Desde que asomara entre las revelaciones de 2017 para la BBC y también para nuestro propio medio, la cantante y compositora británica ha aparecido en dos macrohits, ‘You Don’t Know Me’ de Jax Jones y ‘By Your Side’ de Jason Blue; ha triunfado con el también discotequero ‘Secret’ de Regard y ha co-escrito un tema de Beyoncé, y no cualquiera, sino el que abre su disco inspirado en la película de ‘El Rey León’.

En solitario, Rachel Agatha Keen no se ha terminado de consolidar a pesar de haber firmado singles que hubieran merecido más éxito del logrado, como el estupendo ‘Natalie Don’t‘, un tema de sonido electro-pop y disco y letra celosa cuya estribillo suena como una variación nada disimulada del de ‘Un-Break My Heart’ de Toni Braxton. Una fórmula -la de la interpolación- a la que RAYE es aficionada: ya su single ‘Decline’ con Mr Eazi utilizaba la melodía del estribillo de ‘Always On Time’ de Ja Rule con Ashanti con dignos resultados. Es el mismo método usado en una de las pistas que aparece en ‘Euphoric Sad Songs’, el nuevo EP, o disco corto, o como quiera llamarlo, que RAYE ha editado estos días. ‘Regardless’ es una producción de Rudimental que basa su estribillo en la melodía de ‘Rapture’ de iiO, un clásico de la música dance de principios de siglo con el que RAYE no logra hacer más que una canción bastante genérica en su estilo.

Hay mejores cosas en este disco titulado de manera gráfica. Más una colección de canciones que un álbum en el que pueda percibirse cierta coherencia interna entre todas sus pistas, quizá porque esa tampoco ha sido la intención de momento, ‘Euphoric Sad Songs’ es un buen trabajo de pop electrónico por el que asoman diversas influencias. ‘Love Me Again’ recupera la cursilada del «hello» de Adele para ofrecer un corte de synth-pop tristón que incluso se atreve a incorporar el sonido de un órgano de iglesia, y la misteriosa ‘Change Your Mind’, en la que RAYE está tan melancólica que desearía culpar de ello a la bebida, sorprende por sus sintetizadores «space disco», como influenciados por Lindstrøm.

Dentro de su estilo, el single estrella de ‘Euphoric Sad Songs’ es claramente ‘Love Of Your Life‘, un temazo de disco-pop de los que no sabes cuándo vas a cansarte después de haberlo escuchado 20 veces. Puede ser la expresividad de la voz de RAYE, que va de lo anhelante a lo desgarrado, o su divertidísima letra en la que la cantante advierte a su amante de los males con los que se encontrará si decide que ella es el «amor de su vida»: «no te daré espacio alguno», «puedo ser intensa, estar un poco obsesionada, pero apuesto a que jamás verás a una pesadilla mejor vestida» son algunas de las perlas que deja esta composición de apariencia histérica pero fondo más oscuro.

La sorpresilla de ‘Euphoric Sad Songs’ no la da la recuperación de una melodía de ‘Natalie Don’t en ‘Walk on By’, donde RAYE, después de haber sampleado a tanta gente, va un paso más allá para samplearse a sí misma, sino la acústica ‘All Dressed Up’, otra composición elítica en la que la artista demuestra que su voz también se adapta a entornos más desnudos y vulnerables.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Love Me Again’, ‘Natalie Don’t, ‘Love of Your Life’

Te gustará si te gusta: MNEK, Mabel, Julia Michaels, Jess Glynne

Youtube: vídeo de ‘Natalie Don’t’