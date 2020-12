Aitana confirma que ha dado positivo en coronavirus, y se cae del cartel de Los40

Aitana ha confirmado que no podrá actuar en la gala de Los40 Music Awards que se celebra el próximo sábado 5 de diciembre debido a que ha dado positivo en coronavirus. La cantante estaba confirmada en el cartel junto a otros «headliners» como Dua Lipa, Maluma, Pablo Alborán, Tones and I o David Bisbal.

En un vídeo que puede verse en la web de Los40, Aitana ha confirmado la noticia e indicado que ya se encuentra recuperándose de la enfermedad: «Grabo este vídeo para contaros que finalmente no voy a poder estar en LOS40 Music Awards, muy a mi pesar, porque días antes de las grabaciones di positivo en Covid. Llevo en mi casa ya once o doce días confinada. Es lo que tenía que hacer, obviamente. Estoy bien, ya me quedan súper pocos días para terminar el confinamiento y combatir al bicho. Lo siento un montón, me hubiera encantado estar. Yo estaba súper ilusionada, pero con la pandemia que estamos viviendo, son cosas que pasan».

En el mismo comunicado, Aitana apunta que, antes de conocer el resultado de su test, sí tuvo la oportunidad de grabar una novedad que está deseando compartir con sus seguidores: ·»La gala es el día 5, este sábado y tenéis que verla 100%, porque además, días antes de dar positivo pude grabar una canción muy especial que creo que os va a gustar. ¡Os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto!”.

Aitana, una de las artistas más escuchadas del año en Spotify, gracias en parte a su exitoso single con David Bisbal ‘Si tú la quieres’, publica su nuevo disco la semana que viene. ’11 razones’ será el sucesor de ‘Spoiler’ y viene precedido por varios singles de éxito, como ‘Corazón sin vida’ con Sebastián Yatra. Estos días, la segunda finalista de Operación Triunfo 2017 ha sido noticia por aparecer como artista invitada en un remix de ‘Resilient’ de Katy Perry producido por Tiësto que ha pasado desapercibido en la lista de singles española.