CDD: Disclosure y Kelis nos hacen anticipar la apertura de las discotecas en la divertida ‘Watch Your Step’

El coronavirus ha privado al mundo de poder escuchar en directo las nuevas canciones de Disclosure. ‘ENERGY‘ es un estupendo disco de electrónica que solo cobrará sentido al 100% una vez pueda ser trasladado al directo, y los Grammys lo han reconocido como tal, otorgándole una nominación en esta categoría.

Del house-pop macarra de ‘My High’ al R&B de ‘Birthday’ llevado a otro lugar maravilloso por la vía del dance, pasando por el trance tribal del tema titular, las influencias africanas de ‘Mali Mali’ o la más atmosférica ‘Who Knew?’, ‘ENERGY’ es una colección de singles potenciales con la que los hermanos Guy y Howard Lawrence se han quitado la espinita de las malas críticas recibidas por el disco anterior. Otra de sus pistas destacadas es ‘Watch Your Step’ con Kelis, cantante ya más que acostumbrada a registrar su voz en bases discotequeras. Es la «Canción Del Día».

‘Watch Your Step’, como su título indica, es una canción dedicada al placer de bailar, un placer con el que Kelis consigue «aliviar su mente» y «sentir que vuela». Ella es una de esas personas que acuden a la discoteca para sumergirse en la vorágine de música y baile que esta ofrece. «Ni siquiera miro a la gente», canta la autora de ‘Milkshake’. «Incluso cuando se apagan las luces, me gusta bailar como si estuviera sola en mi habitación». Kelis sí buscará fusionarse con otra persona en ‘Watch Your Step’, pero esta fusión solo tendrá lugar a través del baile: «esta noche soy libre, no quiero que esto acabe, estoy sola y tú puedes dejar a tus amigos, me rompo a bailar, nuestras cadenas están unidas, ahora nuestros ritmos se fusionan».

Musicalmente, ‘Watch Your Step’ es un divertido homenaje a la cultura breakbeat de los 80. Howard ha dicho que, con ella, ha querido capturar «ese momento en que estás en la discoteca y te dejas llevar por el momento, pero entonces ves a alguien que también se está dejando llevar, y ambos tenéis esa interacción». Es la magia de estar en uno de esos lugares». Por su parte, Kelis ha señalado: «quería traer de vuelta esos elementos de los 90, lo divertida que fue la era del breakbeat. Es música que quieres volver a escuchar, y que no te haga pensar. Debería ser fácil y debería fluir».