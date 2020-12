Aitana, líder de una banda de rock (y poseedora de un discman) en el vídeo de ’11 razones’

Aitana estrena single de cara al lanzamiento de su nuevo disco, ’11 razones’, que sale este viernes 11 de diciembre. Después de la incómoda revisión de ‘Corazón partío’ de Alejandro Sanz en ‘Corazón sin vida’ con Sebastián Yatra llega la primera muestra de ese disco rockero que la cantante catalana aseguraba encontrarse preparando, después de coquetear con estos sonidos en la pop-punk ‘Tu Foto del DNI’ con Marmi.

’11 razones’ alterna el sonido de ‘I’m Just a Kid’ de Simple Plan con una letra que habla sobre una ruptura, enumerando los motivos de esta como ya hacía Miley Cyrus en su single de 2008, ‘7 Things’. Mucha menos garra desprende la empagalosa letra de esta canción que podría haber salido de la pluma de Pastora Soler o Pablo Alborán: «Porque para ti vale más ganar que perder a una mujer» es una de las frases que escuchamos en esta composición que también deja una referencia al single anterior: «Y que la estupidez más grande fue nunca aprender a olvidarte / Por tu culpa se ha quedado un corazón sin vida / Un recuerdo y una herida, que me quema nuestras vidas». ¿Seguro que Vanesa Martín no ha escrito esto?

El pop-rock prefabricado de ’11 razones’ da para un videoclip en su estilo. La artista interpreta a la líder de una banda de pop-punk por un lado, y aparece frente a una pared llena de grafitis de color negro y rosa en otro, pareciendo una discípula de Avril Lavigne. Sus amigos llevan el pelo rojo o un gorrito de NFOX, pero ella prefiere una camiseta de «J’ADORE DIOR». Aunque el mejor momento del vídeo llega cuando Aitana aparece escuchando su propia canción en un discman, reforzando el componente retro de este vídeo que perfectamente podría haber sido estrenado allá por 2004.

Aitana, la artista española más escuchada de 2020 en Spotify, ha sido noticia estos días después de desvelar que ha dado positivo en coronavirus, motivo por el cual no ha podido acudir a la ceremonia de Los40 Music Awards celebrada el pasado fin de semana. Sin embargo, la artista sí pudo grabar con antelación un directo acústico en el que versiona ‘Golden Slumbers’ de los Beatles.