Pitchfork arrima su lista de mejores discos de 2020 al pop, pero sin Lady Gaga ni The Weeknd

Sin sorpresas ni sobresaltos en su primera posición, Pitchfork ha coronado ‘Fetch the Bolt Cutters’ de Fiona Apple como álbum del año, tras haberlo puntuado con un 10 el día de salida. El disco también ha sido número 1 de 2020 para Stereogum, Paste o Forbes, además de número 2 para Mojo, NPR o The New York Times.

¿Cuál habría sido el disco del año para Pitchfork de no ser por Fiona? ‘Saint Cloud’ de Waxahatchee, seguido por ‘grae’ de Moses Sumney. Las últimas entregas de Phoebe Bridgers y Perfume Genius cierran el top 5 de una lista que se reconcilia con algunos álbumes de música pop que NO fueron “best new music”.

Así, es muy llamativo que Dua Lipa aparezca en el puesto 21 con ‘Future Nostalgia’ y Róisín Murphy en el puesto 17 con ‘Róisín Machine’, cuando ninguna recibió el distintivo de «best new music». En realidad, la lista incluye toda una retahíla de álbumes cercanos al pop que no fueron “best new music” (8,3 sobre 10 o más), sino que fueron puntuados estrictamente con un 7,7, como el de Chloe x Halle, Kelly Lee Owens, Rina Sawayama o Charli XCX; y con un poquito más de nota, como Taylor Swift o Megan Thee Stallion, que tampoco fueron «best new music» pero ahora sí aparecen en el top 50. Además, Bad Bunny es top 10, aunque en su caso sí fue puntuado con un 8,5.

En esta rendición a la música pop que no esperábamos pero que no podemos sino celebrar, en este año en el que tantísimas falta nos ha hecho evadirnos, hay dos excepciones: no ha habido suerte para Lady Gaga ni para The Weeknd. Tras toda la polémica por la ausencia de este entre los nominados a los Grammy, resulta que no ha habido lugar para él entre todos estos 50 puestos, pese a haber sido puntuado ‘After Hours’ con un 7,9. ¿Tan mal se lo ha montado este 2020 Abel Tesfaye?